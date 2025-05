Kompanija PR-DC treću godinu zaredom najugledniji je izlagač na beogradskom sajmu tehnike.

Za prozivode Pinkovog razvojno-istraživačkog centra vladalo je i ovoga puta ogromno interesovanje, a osim prve dronske rakete na svetu, na sajmu je predstavljen i simulator za dronove, a ova kompanija će uskoro vrišiti i obuku operatera.

Vlasnik i idejni tvorac Pinkovog razvojno-istraživačkog centra i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović rekao je da je ranije nagovestio da će svakog dana nešto novo objaviti sa sajma.

- Evo, pored velike pažnje koju je izazvao naš IKA bombarder sa raketnim lanserom i osam raketa, sada imamo afirmaciju ovog, rekao bih čudesnog proizvoda, koji ima veliki nacionalni interes kada je u pitanju obuka svih onih koji su budući piloti, pre svega na dronovima, ili dronski piloti u pitanju. Pokušavamo da napravimo što više dodatnih elemenata koji će tu obuku učiniti kvalitetnijom, boljom i neke njihove subjektivne osećaje kao da su u dronu, ovim simulaturom obezbediti - rekao je Željko Mitrović i dodao:

Ovaj simulator je višenamenski, tako da za različite vrste obuka se može koristiti. On je suštinski jedan multi proizvod. Mi smo uspeli, zapravo Miloš, je uspeo da u jednoj manjoj verziji ovog simulatora i okretanjem njega za 180 stepeni napravi stabilizator za recimo automatsku pušku koja bi bila na dronu, na koju kada je u vazduhu na njega deluju različite sile, momenti, veoma je teško u rafalnoj paljbi pogoditi cilj dva, tri ili 20 puta u istu metu. Zato što gore sve radi i gore su dronovi nemirni, nisu kao na zemlji.

Kako je rekao, pomenuti stabilizator omogućava da se u nekoliko milisekundi izračunaju svi uslovi koji trenutno važe u vazduhu i dovede cev u poziciju kada je ispaljen prvi metak.

- Tako da, mnogo smo zadovoljni, čujemo da veliki broj zemalja pokušava da to uradi, mislim da je Miloš najbliži realizaciji toga - kazao je Mitrović.

Željko Mitrović je rekao da je treća funkcija izbacivanje dronova, njegova ideja, što je posebno značajno za zemlje koje imaju more, reke.

- Kada podmornica izroni, ovaj stabilizator bi se mogao koristiti za isto ovo što sam objašnjavao za rafalnu paljbu, koristio bi se za stabilizaciju kada izroni podmornica, bez obzira na talase, nivo mora, on napravi apsolutno horizontalnu poziciju - izjavio je Željko Mitrović.

Miloš Petrašinović je rekao da se radi o simulatoru leta koji ima mehanizam koji se zove ''Stjuartova platforma'' sa šest stepeni slobode, što znači da mogu biti simulirani bilo kakvi pokreti krutog tela u prostoru.

- To je izuzetno značajno jer je to najnapredniji flight simulator koji je moguće napraviti. Naš glavni doprinos je u tome što upravljamo direktno letelicom, stvaramo kod čoveka osećaj da se nalazi u samoj letelici i on na svom telu nauči kako treba lepo da upravlja letelicom kako ne bi došao do situacije gubitka letelice - kazao je Petrašinović.

Željko Mitrović je rekao da su ljudi ponekad skloni da kada je bespilotna letelica, kada u njoj nema pilota, rade neke stvari koje nekada mogu da učine stvari nemogućom misijom i ugroze letelicu.

- Zato je ovaj simulator jako pametna stvar, da pri vožnji drona pilot ima subjektivni osećaj kao da je u njemu, da bi znao šta može, a šta ne može da izvede - istakao je.

Miloš Petrašinović je rekao da je na ovome radio ceo PR-DC tim mnogo godina.

- Sada radimo i sisteme koji će privući ljude da imamo jedan ozbiljan kapital u ljudima koji su sposobni da upravljaju bespilotnim letelicama... Možda nam trenutno ne treba, ali ako zatreba, bolje da ih imamo - kazao je on.

Željko Mitrović je naglasio da smatra da je to najvažnije.

- Pored tehnologije koju proizvodimo, pored svih ovih dronova, videli ste, samo IKA ima trostruku mogućnost, i logistika i izbacivanje granata i lansiranje reketa, pored toga što ta tehnologija kada je PR-DC u pitanju ide velikom brzinom, razvija se velikom brzinom, neki proizvodi su nam već proglašeni najzrelijim i najkvalitetnijim proizvodima na svetu, kao što je IKA bombarder, ali je podjednako važna i obuka ljudi koja će tom tehnologijom upravljati i rukovati. Pokušavamo da izvedemo da to što više bude user friendly i da praktično obuka za pilote traje relativno kratko i da ih imamo što više. Miloš kaže da bi u budućnosti svaki vojnik trebalo da zna da upravlja dronom, ja verujem da to nije daleko od istine, da to nisu samo dronske divizije, nego da su praktično svi, ali bukvalno svi, iz svih kategorija vojske prošli obuku koja ne traje dugo, i mislim da će Miloš, sad će on da se ljuti što to kažem, koju će Miloš obezbediti, on je inače predavač na fakultetu i neće mu to teško pasti - kazao je Željko Mitrović.

PR-DC oblikuje budućnost i svojim izumima postavlja standarde.

Pinkov razvojno istraživački centar ostvario je značajne uspehe na brojnim sajmovima i profilisao se kao kompanija koja nudi inovacije i promoviše tehnološki razvoj Srbije na globalnoj sceni.

Podsetimo, u Beogradu se održava 67. Međunarodni sajam tehnike pod sloganom „Tehnologija u tvojim rukama“ - od 20. do 23. maja na Beogradskom sajmu.

PR-DC ekskluzivno u hali 2A, na štandu 2221 – prikazuje proizvode koji imaju revolucionarnu primenu. Pinkov razvojno-istraživački centar postigao je neverovatne rezultate na internacionalnim sajmovima i Srbiju postavio na svetsku mapu u oblasti tehnoloških inovacija.

Treću godinu za redom PR-DC pomera granice na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu i domaćoj publici, ali i stranim partnerima dokazuje da je najistaknutija fabrika dronova u Evropi koja ide u korak sa svetskim trendovima.

