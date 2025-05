Kakav skandal je izbio u SFRJ! To je bila poslednja Štafeta mladosti: Bizaran znak najavio raspad Jugoslavije

Svakog 25. maja, na dan koji je proglašen rođendanom Josipa Broza, u Jugoslaviji se slavio Dan mladosti, mada se godinama govorilo da je Tito bio rođen 5. maja. Tokom višenedeljne ceremonije, celom Jugoslavijom se nosila Štafeta mladosti. Učesnici su je nosili u rukama i trčali s njom duže cele države, a ona bi se 25. maja uručivala drugu Titu.

Poslednja Štafeta mladosti uručena je 1987. godine. Međutim, u vezi sa njenim dizajnom i danas kolaju razne teorije, prema kojima je ona donekle nagovestila krvavi raspad Jugoslavije, pa zbog toga i danas izaziva poseban interes, navodi 24sata.hr. Naime, te godine dizajn štafete i idejno rešenje plakata za Dan mladosti povereno je ljubljanskom dizajnerskom studiju Novi kolektivizam. Već je i sama štafeta, u obliku građevine na četiri stuba koju je bilo nemoguće nositi, nagovestila drugačiji pristup članova Novog kolektivizma spomenutoj manifestaciji.

Skandal je izbio kada je otkriveno kako je prateći plakat zapravo neznatno izmenjena verzija nacističkog plakata Trećeg Rajha, Ričarda Klajna iz 1936. godine.

- U početku apsolutno niko nije prepoznao. Najpre se Slovensko omladinsko predsedništvo identifikovalo s našim plakatom, a nakon toga i celokupna omladinska organizacija Jugoslavije. I tadašnji generali su bili zadovoljni. Njima se to jako svidelo. Dobro se sećam jednog generala koji je izjavio kako mu je drago da je na posteru mišićavi mladić, a ne neka apstrakcija. Oni su to zaista voleli i s tim su se identifikovali. Ali, kada je plakat otkriven, nastali su problemi. Bili smo iznenađeni što se podigla takva frka; sve novine su pisale o tome. To nam nije bilo logično jer smo znali koliko se generalima i drugim predstavnicima tadašnjeg jednopartijskog režima naš poster svideo - pojasnio je ovaj događaj Roman Uranjek, član Novog kolektivizma, u projektu VlasTITO iskustvo.

Kada je postalo jasno da se ovo rešenje slovenske umetničke grupe ne može upotrebiti, za potrebe obeležavanja Dana mladosti 1987. godine, naknadno je izrađena nova štafeta. Štafeta je morala da zadovolji sve standarde tako važne manifestacije. Ipak, u njenom izgledu s osam crvenih dioda koje podsećaju na kapljice krvi i krnjom petokrakom mogli su se prepoznati nagoveštaji događaja koji će uslediti na ovim prostorima devedesetih godina.

Inače, Štafeta mladosti je uvedena 1945. godine, na predlog omladine Kragujevca, kao Titova štafeta. Prve štafete Tito je preuzeo u Zagrebu, dok je u godinama nakon i do 1956. godine lično primao poslednje nosioce štafete pred Belim dvorom u Beogradu, uz svečani doček na Trgu Republike. Na Titovu inicijativu 1957. godine taj događaj nazvan je Dan mladosti.

Do njegove smrti 1980. godine, štafetu je primao na Stadionu JNA u Beogradu. Štafeta mladosti 1980. godine, koja se ususret obeležavanju osamdeset i osmog Titovog rođendana, na dan njegove smrti 4. maja zatekla na putu po Hrvatskoj, prekinula je svoj put i položena je na odar predsednika u Skupštini SFRJ.

Sve štafete koje su nošene tokom 42 godine čuvaju se u Muzeju Jugoslavije u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić