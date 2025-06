OSVOJENO DRUGO MESTO U FINALU EVROPSKOG TAKMIČENJA ZA MLADE U NUKLEARNO-TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Ekipa inženjera iz Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, u sastavu: Božidar Obradović, Luka Marjanović i Nikola Petreski, je osvojila drugo mesto u finalu evropskog takmičenja u nuklearno-tehnološki inovacijama „Nuklearna tehnologija – prilika za ekonomski razvoj“ (I4N Europe, Nuclear Tecnology – An Opportunity for Economic Development https://enygf.org/?page_id=664), koji je održan od 2-6 juna 2025. u Zagrebu, Republika Hrvatska, u okviru „Foruma evropske mlade generacije u nuklearnoj industriji“ (ENYGF- European Nuclear Young Generation Forum, https://enygf.org ).

Kao pobednici nacionalnog takmičenje I4N Sebia, tim JP je prikazao projekat "CharRad – An Integrated System for Identification and Characterization of Orphan Sources", tj. predlog „Integrisani sistem za identifikaciju i karakterizaciju napuštenih izvora“.

U konkurenciji mladih stručnjaka iz 10 evropskih država, ovaj projekat je dobio pohvale kako od žirija, tako i od stručne publike, koji su visoko ocenili inovativnost, tehničku dubinu ideje i njenu praktičnu primenljivost na aktuelne, realne probleme.

Naši inženjeri su pokazali zavidan nivo inovacije, tehničkog znanja i njegove primene na aktuelne probleme, potvrdivši kvalitet, potencijal i posvećenost nuklearne i radijacione struke u Srbiji.

Ovim se, na međunarodnoj sceni, JP „Nuklearni objekti Srbije“ predstavilo kao baza za dalji razvoj kapaciteta države za primenu nuklearnih tehnologija kao i kontinuitet kompetentnosti i znanja u ovoj oblasti u našoj zemlji.

VD Direktor JP-a, Dalibor Arbutina čestitajući mladim saradnicima, naglašava da će nastaviti i u budućnosti da se razvija i da stimuliše inovativnost mladih generacija, u skladu sa planovima i potrebama države.

