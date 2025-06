Juče je na sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u Beogradu doneta odluka o usvajanju koncepta formiranja digitalne vojne platforme. Kako je najavio i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uskoro ćemo imati velike i moćne bespilotne letelice koje će imati širok vidokrug, a kompanija PR-DC idejnog tvorca Željka Mitrovića sigurno će imati jednu od vodećih uloga u ovoj oblasti.

Miloš Petrašinović, suvlasnik kompanije PR-DC, osvrnuo se na revolucionarni proizvod koja je ova kompanija predstavila pre samo dva dana.

- Mi smo našu kompaniju i zasnovali imajući u vidu tu ideju, da će upravo ovo biti budućnost. Prepoznali smo to na vreme i eto, pet godina kasnije, možemo da kažemo da su se potvrdile stvari u koje smo verovali. Kao što ste mogli da vidite, predstavili smo proizvod koji se zove "Fajbertron" i koji se razlikuje od svega što smo pokazali do sada. To je naša prva bespilitna letelica, tačnije dron sa optičkim kablom - rekao je Petrašinović i dodao:

- Znači ta letelica je sve vreme povezana sa operaterom. Taj kabl je toliko tanak, a letelica sa njim može da pređe i do 30 kilometara. Ono što je značajno, operater sve vreme ima snimak i podatke sa te letelice koje niko ne može da ometa - rekao je Petrašinović.

Petrašinović dodaje da ovakvi proizvodi polako menjaju sistem ratovanja.

- Ono što se tiče digitalnog sistema ratovanja, sada taj operater još te podatke prosleđuje komandi koja može da vidi sve operatere. "Fajbertron" je prvi takav sistem u Srbiji i ovome delom sveta, a napravljen je po iskustvima koje smo videli u sukobu u Ukrajini. Najveći značaj toga je što ljudi mogu da vide te neverovatne akcije. Viđali smo kako ovakve letelice koje koštaju par stotina dolare mogu uništiti mete koje su znatno vrednije - rekao je Petrašinović.

Petrašinović ističe da su ovakvi sistemi postali značajan aspekt u vojnoj inudustriji naše zemlje.

- Zaista treba da težimo tome da vojska Srbije ima što više sistema. Bitno je da oni budu raznoliki, od "komarca", pa sve do velikih letelica koje će biti predstavljene na paradi u Beogradu. Ovo su moćni sistemi i mnoge države sveta se trude da ih koriste kako bi zaštitile svoj vazdušni prostor - rekao je Petrašinović.

Petrašinović otkriva i da kompanija PR-DC vredno radi na novim proivodima, koji će svakako oblikovati kako vojnu industriju, tako i svakodnevni život građana Srbije, ali i celog sveta.

Milorad Đošić, pukovnik u penziji, kaže da ranije ovakvi proizvodi nisu mogli ni da se zamisle.

- Dronovi su prebacili rat u neku drugu sferu, tako da je ovo odlična stvar. Pogotovo što se radi o kablu koji ne može da se omete i koji radi i na razdaljini od 30 kilometara. Na svakom početku rata kreću prvo rakete, ali odmah posle njih idu dronovi, ali na kraju uvek mora dođi do toga da vojnikova čizma stane na to tlo - rekao je Đošić i dodao:

- Videli smo izjave od strane ukrajinskih vojnika koji su uspeli da neutralizuju borbene avione pomoću dronova. Iako kažem da su dronovi su malo predimenzionirani, ali veoma su značajni i njih smo nekada mogli da zamislimo samo u nekim romanima naučno-fantastike - rekao je Đošić.

Autor: Iva Besarabić