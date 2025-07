Vlasnik i direktor Pink Media Grup, Željko Mitrović predstavio je novog člana svog work shopa - robota ROBOCUT, petoosnu mašinu, poznatija i kao digitalni vajar. U pitanju je robotski sistem, sa širokim spektrom primene.

Najsavremeniji robootski sistem Robocut, poznatiji kao KUKA postao je novi član work shopa palate Mitrović. Ova petoosna mašina dizajnirana je da uz pomoć savremene tehnologije, iluzije pretvara u pravo umetničko delo, a radi po principu digitalnog vajara.

- Nalazimo se duboko pod zemljom ovde je moj Work shop i nekoliko radionica. Danas u digitalnom svetu sve umetnosti su pojednostavljene. Žex vajar danas vaja jednu posebnu skulpturu. Da je Leonardo imao ovakve robote sve bi bilo mnogo lakše. Ovo je jedna petoosna mašina, zapravo robotska ruka sa glodalicom na svom vrhu, posebna je po tome što mogu da napravim skulpturu koja se pravi od elementa tri puta tri puta tri, dakle 27 kubnih metara što je velika stvar. Samo se napravi priprema, a to je nama jako potrebno u našem televizijskom biznisu, kada su scenografije u pitanju. To se priprema u nekom od 3D softvera ili možemo nekog da iskeniramo i ubacimo u softver i on napravi bistu u realnoj veličini. Digitalizacija zapravo ozbiljno pomaže umetnosti- rekao je Željko Mitrović o svojoj novoj mašini.

Željko je otkrio da trenutno pravi poklon prijatelju, veoma poseban.

- U scenografskom smislu sve će biti vrlo brzo vidljivo jer je robot brz, može da pravi različite eksponate i skulpture koji su značajni elementi svakog seta- rekao je Mitrović o robotu koji može da izrađuje scenografije.

Kako je istakao, ova inovacija implemetiraće se i u televizijski posao, s obzirom na to da je ovaj robot poseban.

- Ovaj robot je poseban jer može da "glođe" velike komade, može da izdizajnira i obradi sve po uputstvima koje smo definisali kompjuterom. Nema više klesara, nema više kamena, čekića i što je najvažnije materijalizacije mogu biti od najrazličitijih materijala, može raditi i pizitive i negative ako su nam potrebni kalupi tako da Žex vajar napreduje- dodao je Mitrović.

Autor: Jovana Nerić