Irfan Malić – Verski lider pomirenja u Srbiji i regionu

U vremenu buke, prebrzih poruka i izgubljenih vrednosti, kada reči gube težinu, a vrednosti se sve češće mere prolaznim stvarima, postoje ljudi koji svojim prisustvom podsećaju da tišina nije slabost – već snaga.

Jedan od njih je efendija Irfan Malić, direktor Islamskog centra Gazilar u Novom Pazaru – čovek vere, porodice, mudrosti, pomirenja i neiscrpne posvećenosti zajednici.

Rođen u srcu Novog Pazara, pored reke Raške, Irfan Malić je još kao dečak pokazivao znake duhovne zrelosti. Njegov pogled, dubok i blag, govorio je više od reči – tada, a naročito danas, kada svaku rečenicu izgovara s merom, razumevanjem i osećajem za trenutak. Obrazovan na prestižnim islamskim studijama u Srbiji i Siriji, uz čvrsto utemeljenje u tradicionalnom znanju, ali i otvoren prema savremenim tokovima, efendija Malić je izgradio most između duhovnosti i savremenog čoveka.

Njegova misija je jasna i postojana. Pod njegovim rukovodstvom, Islamski centar Gazilar postao je mnogo više od verske ustanove – postao je kuća dobrih dela, dijaloga, pomirenja, tolerancije i humanosti. U njegovoj viziji, religija ne deli – ona spaja, oplemenjuje i uzdiže čoveka.

Zahvaljujući njegovom trudu, danas se u Centru organizuju brojni humanitarni programi, kulturni događaji i poučne besede koje okupljaju vernike svih generacija, posebno decu i omladinu.

I dok mnogi pričaju o zajedništvu – on ga tiho živi. Svakim gestom, svakim plemenitim osmehom. Posebno mesto u njegovom radu ima briga o starijima, što je, kako sam kaže, „dužnost savesti, a ne samo obaveza vere“.

Tokom kriznih trenutaka – pandemije, poplava, pa i u vreme društvenih napetosti – efendija Irfan bio je stub stabilnosti, govoreći smireno i pozivajući na razumevanje, strpljenje i mudrost.

Za one koji ga poznaju, on nije samo verski autoritet. On je prijatelj, sagovornik, brat. Njegovo prisustvo donosi mir, a njegove reči ostaju dugo nakon što se izgovore – i daleko stižu, kao tiha molitva u duši onih koji slušaju.

Danas, dok mnogi tragaju za vođstvom u galami i spektaklu, Irfan Malić ostaje simbol jednog drugačijeg puta – puta koji ne viče, već vodi. Njegov život i rad potvrđuju da je prava snaga u blagosti, i da vera, kada je iskrena, ne poznaje granice među narodima.

U vremenu kada svet zaboravlja suštinu, efendija Irfan Malić nas podseća na ono najvažnije: da budemo ljudi. Pre svega i iznad svega.