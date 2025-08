PROMENA VREMENA STUPILA NA SNAGU! Nakon kišne noći i jutra sledi razvedravanje - ali ne zadugo: OPET NEVREME, GRAD I OLUJNI VETAR

U noći ka ponedeljku biće lokalnih pljuskova u većini predela. U ponedeljak svežije u svim krajevima uz promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima.

Na severu Vojvodine suvo uz delimično razvedravanje sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 24°C u Užicu do 29°C u Negotinu. Uveče je moguća kiša u centralnim, južnim i istočnim predelima. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.

Beograd: U ponedeljak svežije i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura 18°C, a maksimalna oko 25°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h 21°C.

Niš: U ponedeljak svežije sa kišom i pljuskovima povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna 25°C. Uveče kiša i lokalni pljuskovi.

VOJVODINA: U ponedeljak svežije od proseka uz promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima na jugu i istoku Vojvodine. Na severu suvo uz delimično razvedravanje sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 18°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša na jugu Vojvodine. Temperatura u 22h od 18°C do 20°C.

Novi Sad: U ponedeljak malo svežije od proseka i prijatno vreme. Rano ujutru kiša, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme prekosutra: U utorak malo toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotarjne kiše i lokalnih pljuskova u centralnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 27°C u Užicu do 32°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 23°C.



Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U sredu prolazno naoblačenje i novo osveženje dolazi sa severozapada i usloviće prolaznu kratkotrajnu kišu i poneki lokalni pljusak na severu. U četvrtak razvedravanje ujutru na severu, a zatim i u ostalim krajevima uz duže sunčane periode i prijatno vreme, bez vrućine. Od petka temperatura u većem porastu i vrućina za naredni vikend.

