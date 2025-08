STIŽE TROPSKI TALAS I KRAJ MU SE NE VIDI! Danima ćemo se kuvati na plus 40, a sve se menja OVOG datuma

Posle oblačnog i svežijeg početka nedelje mestimično sa padavinama i lokalnim nepogodama, od sutra popodne očekuje se da u Srbiji stanu kiša i pljuskovi i da se do uveče razvedri.

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će se atmosfera smiriti ponegde već večeras, a ponegde za koji dan da bi od 9. avgusta počeo novi toplotni talas koji bi prema trenutnim izgledima trajao do 17. avgusta, dok modeli meteorologa Ivana Ristića najavljuju tropske vrućine do 25. avgusta, ali i duže.

Posle nepogoda smirivanje atmosfere

- Danas još pod uticajem visinskog ciklona promenjivo oblačno i nestabilno, posebno na jugu i jugoistoku regiona uz česte grmljavinske pljuskove, a ponegde će biti uslova i za vremenske nepogode. Uveče sledi smirivanje atmosfere. Nad ostalim delom regiona promenjivo oblačno i relativno sveže za ovaj deo godine, ponegde uz redak pljusak, na kopnu vetar umeren do pojačan severozapadni, a duž Jadrana bura – kaže Čubrilo.

Podsetimo, RHMZ je upozorio i danas do kraja dana na vremenske nepogode.

"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju tokom dana lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", upozorio je RHMZ.

Svežije uz slabije i ređe padavine

Prema Čubrilovoj vremenskoj prognozi, sutra i u sredu još uvek će biti promenjljivo oblačno uz ređu pojavu slabe kiše ili lokalnog pljuska, u utorak češće nad jugoistokom regiona, a u sredu nad severnim predelima.

Do srede će biti relativno sveže i nestabilno vreme

- Ne očekuju se obilnije padavine. Duvaće severozapadni vetar dok će se maksimumi kretati od 18 do 29 stepeni Celzijusa – najavio je Čubrilo.

Od petka će biti sve toplije, započeće duži suv i topao period. Sve do oko 17. avgusta, poručuje Marko Čubrilo, a možda i malo duže preovladavaće pretežno sunčano i vrlo toplo vreme uz slab vetar.

Za vikend se vraćaju letnje temperature

- Ponegde, posebno u većim gradskim sredinama, se očekuju tropske noći dok će se dnevni maksimumi kretati od 32 do 37 stepeni Celzijusa. Dugoročan prognostički trend trenutno pokazuje da bi od 15. avgusta polje anticiklona polako počelo slabiti i negde oko 18. avgusta bi bilo moguće osveženje uz pljuskove.

Stabilnije od sutra

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da od utorka, 5. avgusta, kreće postepena stabilizacija vremena. Još uvek u utorak ponegde može da bude pljuskova. Biće sve manje oblaka, a sve više sunca. U periodu od utorka do petka temperature će biti uglavnom oko normale za ovaj period leta, između 25 i 30 stepeni.

Promenjivo i svežije uz padavine i nestabilnosti, a zatim obrt i početak novog toplotnog talasa

- Vreo vazduh iz Maroka sada kreće prema Evropi i zahvatiće Španiju, Francusku i deo Nemačke i Velike Britanije. Stiže do nas 9. i 10. avgusta i usloviće početak novog toplog talasa. Biće malo oblaka uz suvo vreme. Trenutna procena je da će taj toplotni talas trajati od dve do tri nedelje. Temperature će u "svežijim" periodima biti uglavnom tropske, od 31 do 35 stepeni, a biće i sve više, kako toplotni talas bude odmicao, od 35 do 40 stepeni pojedinim danima – kaže Ristić.

Toplotni talas koji bude počeo u drugoj dekadi meseca mogao bi da traje do 25. avgusta, ali i duže

Dobro je što je sunce sada ipak dosta niže, tako da će jutra u tom periodu biti dosta svežija. Minimalna temperatura će u nižim predelima uglavnom biti između 15 i 20 stepeni, jedino u Beogradu i drugim velikim gradovima, urbanim centrima, imaćemo temperature između 20 i 25 stepeni, odnosno, tropske noći. Ostali gradovi će moći preko noći malo da predahnu od vrućina – zaključuje Ivan Ristić.

Autor: Iva Besarabić