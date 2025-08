IZDATO HITNO UPOZORENJE! U naredna 2 sata PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM u ovom delu Srbije, moguć i grad

U naredna dva sata na području istočne Srbije, okolina Kladova, jaka konvektivna oblačnost uslovlјavaće intenzivne plјuskove sa grmlјavinom i pojavom grada, stoji u najnovijem hitnom upozorenju RHMZ.

RHMZ je ranije danas najavio, da će biti promenlјivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Kratkotrajna kiša očekuje se ponegde na severu i zapadu zemlјe, a u brdsko - planinskim predelima i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini kratkotrajno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM upaljen je žuti meteo alarm zbog grmljavine: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Narednih dana pretežno sunčano i sve toplije, za vikend i početkom naredne sedmice sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 37, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.

Autor: S.M.