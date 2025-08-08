Ovo je najjači Srbin: Još je snažniji u vrednostima za koje se zalaže! NJEGOVU PRIČU MORATE ČUJETE

Ovenčao se laskavom titulom najjačeg Srbina, petostruki je evropski prvak i svetski rekorder u powerliftingu. Ali, osim sjajnih sportskih rezultata Rade Savić iz Gornjeg Milanovca poznat je kao izuzetno human i dobar čovek. I dan danas svakodnevno i vredno trenira i to u srcu Srbije, u selu Lunjevica.

- Nema dana da se ne trenira, svakog dana treniram, bilo da je to kardio električnim biciklama i vožnja odavde od Lunjevice pa do planine Vujan, koja je na nadmorskoj visini od 900 metara. Ne mora to samo da bude vožnja bicikla, ljudi se mogu u prirodi baviti i plivanjem, planinarenjem. Kardio treninzi su najvažniji zbog srca i krvnog pritiska, kao i smanjenja telesne mase, jer, naravno, ipak je zdravlje najveće bogatstvo - rekao je kroz optimistični osmeh Rade Savić za RINU.

Od detinjstva je sanjao da bude najbolji. Danas je njegov san postao inspiracija za druge.

- Podsećanja radi, ja sam višestruki evropski i svetski prvak u bench pressu. To je disciplina kojoj je potrebna snaga i koja se najviše koristi u teretanama širom sveta. Čime god da se sportista bavi, da li košarkom, rukometom, mora da podigne taj bench. To je negde merilo snage. Ja sam podigao 370 kilograma, ali se nadam da će se roditi neki novi Rade Savić i oboriti moj rekord - kazao je.

Rade je snažan, ali još snažniji u vrednostima koje nosi.

- Mislim da mi sportisti ne moramo da pokazujemo samo na terenu i borilištima ko smo i šta smo, nego i u svom privatnom životu. Da budemo društveno odgovorni, jer smo vidljiviji od ljudi koji nisu javno istaknuti. Da budemo što bolji ljudi, da radimo što bolje i korisnije stvari za društvo. Smatram da je, pored tog uspeha, to jedna obaveza nas prema drugim ljudima,“ pojašnjava Rade.



Mladima iz sela, iz manjih sredina, poručuje da nikada ne zaborave da veruju u sebe:

- Važno je da imaju podršku roditelja, prijatelja, profesora, lokalne zajednice, jer smatram da su sportisti najveći ambasadori svoje zemlje i svog grada. A svim turistima i ljudima koji su u tranzitu, a nisu posetili naš divan Gornji Milanovac i okolinu, poručujem da dpđu. Imamo divne predele, poput planine Vujan, Rajca, Rudnika i drugih prelepih lokaliteta.

Rade je živi dokaz da snaga nije samo u mišićima, već i u duši. On ne prestaje da motiviše, i kroz snagu tela pokazuje snagu duha. U selu Lunjevica napravio je pravi raj i oazu – njegova vila „Nika“ od 9. avgusta otvorena ja za posetioce koji uživaju u prirodi i pre svega miru.

- Ovaj deo Srbije je prelep i želeo sam to da podelim sa drugima, da dođu, uživaju i vide sve blagodati Lunjevice. Vila se nalazi na samo kilometar od cetntra Gornjeg Milanovca, ali je ušuškana i komforna. Pravili smo je tako da bude idealna za porodična okupljanja, dečije rođendane, devojačke večeri, vikend odmore, uz privatni bazen, igralište, električne bicikle, opciju iznajmljivanja kvadova i potpunu privatnost u prirodi - poručuje Rade.

Autor: S.M.