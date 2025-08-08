Vazduh gori, a najgore tek dolazi: Novi toplotni talas prži Srbiju – evo šta nas čeka narednih 10 dana

Paklenih 10 dana pred Srbijom!

Snažna tropska oluja koja se trenutno nalazi nad severnim delom Atlantika, iako daleko od kopna, pokrenula je lanac atmosferskih promena koje direktno utiču na Evropu, pa i na Srbiju. U kombinaciji sa snažnim anticiklonom koji dominira evropskim kopnom, ova oluja podstiče prodor vrelog vazduha sa severa Afrike, što dovodi do veoma izraženog toplotnog talasa.

Temperature širom Srbije već su visoke – danas je u jugoistočnim krajevima i u južnom Pomoravlju izmereno 37 stepeni, dok je u Beogradu 32 °C. Ipak, najvreliji dani tek slede.

Vrhunac toplotnog talasa očekuje se u nedelju, kada će na jugoistoku Srbije i u dolini Velike Morave temperatura dostići 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, tropski uslovi zadržaće se najmanje do 20. avgusta.

Iako tropska oluja sa Atlantika neće direktno pogoditi kopno, u svom prednjem delu podstiče dodatno južno i jugozapadno strujanje koje dodatno zagreva celu južnu, zapadnu i delom centralnu Evropu. Istovremeno, svežiji vazduh i padavinski sistemi sa severa kontinenta neće uspeti da prodru dublje ka jugu, jer ih zaustavlja snažno polje visokog vazdušnog pritiska.

U Srbiji će narednih deset dana vreme biti stabilno, vedro i izuzetno toplo. Početkom sledeće sedmice očekuje se kratkotrajno osveženje uz pojačan severozapadni vetar, ali temperature će i dalje ostati iznad 30 stepeni. Već u drugoj polovini sledeće sedmice prognozira se novi porast temperatura, ponovo do 40 stepeni.

Stručnjaci upozoravaju na vrlo visok UV indeks, naročito između 10 i 16 časova, kada se ne preporučuje boravak na suncu bez adekvatne zaštite. Postoji opasnost od toplotnih udara, naročito kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i dece. Preporuka je da se sve fizičke aktivnosti na otvorenom svedu na minimum.

Zbog izrazito suvih uslova, povećana je i opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, pa se apeluje na građane da ne pale vatru i postupaju odgovorno.

Građanima se savetuje da prate uputstva nadležnih institucija i redovno se informišu o aktuelnim vremenskim prilikama.

Autor: Dalibor Stankov