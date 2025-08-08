IMA SAMO 12 GODINA, A IMA VEĆE SRCE OD MNOGIH ODRASLIH: Dečakov oglas iz Novog Sada raznežio Srbiju

U srcima mnogih Srba, a posebno Novosađana, dirnula je priča dvanaestogodišnjeg dečaka sa Limana. Iako sam živi u stanu i ne može da ima psa, odlučio je da svoju ljubav prema njima podeli sa drugima – besplatno!

Naime, tokom letnjeg raspusta, mališan je postavio oglas:

“Čuvao bih i šetao manje kuce bez naknade. Imam 12 godina i jako volim kuce. Živim u stanu i nemam priliku da imam svoju kucu i jako bih voleo da svoju ljubav prema psima podelim. Ozbiljan sam, odgovoran i odličan đak. Možete računati da će vaša kuca biti u dobrim i sigurnim rukama. Ako odlučite da mi ukažete poverenje, kontaktirajte moju mamu.”

Oglas je podeljen u Facebook grupi “I love Novi Sad” i izazvao lavinu pozitivnih reakcija:

“Predivno, svaka čast… to je pravi odgoj!”

“Blago majci koja ga je rodila!”

“Bravo, mali! Alal vera momčino!”

Njegova želja da pomaže i provodi vreme sa životinjama postala je inspiracija mnogima. U doba kada je empatija retka, ovaj dečak nas podseća na prave vrednosti – toplinu, odgovornost i ljubav koja ne zna za godine.

Autor: Dalibor Stankov