AKTUELNO

Društvo

Gori jug Srbije: Građanima izdato važno upozorenje, još uvek ima aktivnih žarišta

Izvor: Pink.rs/Kosovo-online, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da su danas do 14 časova na Kosovu registrovana ukupno 23 požara, od kojih je 11 i dalje aktivno, dok je 12 lokalizovano.


"Agencija za upravljanje vanrednim situacijama ostaje u stanju visoke pripravnosti kako bi reagovala i odgovorila na svaku situaciju kada je to potrebno. Pozivamo sve građane da pokažu povećan oprez, da izbegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle izazvati požar i da odmah prijave svaki požar na brojeve za hitne slučajeve 112, 193, 192", navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.


Agencija se zahvaljuje vatrogascima na njihovoj neumornoj posvećenosti, tzv. kosovskoj policiji na podršci i građanima na saradnji.

Autor: S.M.

#Upozorenje

#Vatrogasci

#građani

#jug srbije

#požari

POVEZANE VESTI

Region

U Severnoj Makedoniji aktivna četiri požara: Vatra se širi ka vrhu Lisec

Svet

STRAVIČNE POPLAVE POGODILE TAJLAND: Tropska oluja izazvala haos - Više osoba POGINULO

Društvo

Otvorena humanitarna izložba 'Sve boje života': Fondacija Mozzart i Panča zajedno za NORBS

Društvo

JOŠ MALO! Kad je izvlačenje za nagradnu igru 'Uzmi račun i pobedi': Građani dobijaju dupleks stanove i automobile

Društvo

OGROMNO INTERESOVANJE GRAĐANA: Poslato više od 71,9 miliona računa za nagradnu igru 'Uzmi račun i pobedi'

Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Ljudi napuštali svoje domove!