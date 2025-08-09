Gori jug Srbije: Građanima izdato važno upozorenje, još uvek ima aktivnih žarišta

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da su danas do 14 časova na Kosovu registrovana ukupno 23 požara, od kojih je 11 i dalje aktivno, dok je 12 lokalizovano.



"Agencija za upravljanje vanrednim situacijama ostaje u stanju visoke pripravnosti kako bi reagovala i odgovorila na svaku situaciju kada je to potrebno. Pozivamo sve građane da pokažu povećan oprez, da izbegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle izazvati požar i da odmah prijave svaki požar na brojeve za hitne slučajeve 112, 193, 192", navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.



Agencija se zahvaljuje vatrogascima na njihovoj neumornoj posvećenosti, tzv. kosovskoj policiji na podršci i građanima na saradnji.

Autor: S.M.