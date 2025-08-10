AKTUELNO

OTVOREN NOVI KONAK ZA SVE VERNIKE U TUMANU! Vernici iz celog sveta mogu na konak u veliku svetinju

Iguman manastira jeromonah Dimitrije je pozvao sve do dođu i da budu gosti kod Đerdapskim Ostrogom

Manastir Tumane primile su svoje prve vernike na konak. Posle nekoliko godina izgradnje, ovo sveto mesto dobilo je objekat u kojem vernici koji dolaze iz cele Srbije, ali i sveta sada mogu i da prespavaju. Ovaj konak predstavlja tiho utočište u okviru svetinje posvećene Svetom arhanđelu Gavrilu. Smešten u prelepom prirodnom ambijentu, u senci guste šume, nadomak bistre Tumanske reke, konak pruža udoban smeštaj za verni narod koji dolazi u manastir Tumane. Otvoren je u junu ove godine kao rezultat velikih napora i verskog žara bratstva manastira, kao i uz pomoć dobrotvornog naroda.

Izgrađen po modernim standardima, konak je namenjen da hodočasnicima pruži sve neophodne uslove za ugodan i miran boravak, u skladu sa potrebama savremenog čoveka. Ovaj prostrani objekat građen je sa ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju, sobe za goste, kao i zidovi konaka odišu toplinom i mirom, a svaka prostorija zrači jednostavnošću i duhovnošću

Manastir Tuman nazivaju Đerdapskim Ostrogom jer se u njemu gotovo svakodnevno događaju čudesna isceljenja.

U manastir, koji se nalazi na svega nekoliko kilometara od Golupca u rajskoj šumi, svraća na hiljade vernika koji veruju u isceliteljske moći Svetih Zosima i Jakova, čije mošti tamo počivaju.

Velika svetinja u Srbiji

I na zvaničnim stranicama manastira navedeno je da konak neometano radi, otvoren je da primi sve posetioce i hodočasnike, s tim što dok se ne reše tehnička pitanja, telefonske mreže i internet neće biti zakazivanja tim putem, već će svi oni koji dođu u manastir moći u njemu i da prenoće. Kapacitet je za 90 ljudi. Dežurno osoblje je prisutno 24 časa i ono se stara o tome da se osećate kako dolikuje jednoj svetinji.

Iguman manastira jeromonah Dimitrije je pozvao sve do dođu i da budu gosti manastira Tumane.

