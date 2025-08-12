Porfirije i Dodik na Jahorini: Berba borovnica i poruke mira iz srca prirode (VIDEO)

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.

"Deliti plodove Bogom darovane prirode sa dragim prijateljima, u slozi i bratskoj ljubavi veliki je blagoslov Božiji", naveo je srpski patrijarh na svom Instagram profilu.

Patrijarh je dodao "da se moli svemilostivom Gospodu da sloga, mir i ljubav zavladaju u srcima svih nas".

On je noćas na Instagramu objavio i video-snimak kako bere borovnice sa Miloradom Dodikom na Jahorini.

Autor: Dalibor Stankov