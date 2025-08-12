Đurđev: Bez prehrambenog suvereniteta nećemo opstati, ministarstvo za hranu preko potrebno osnovati već danas!

Srpska liga podržava najavljene mere u vezi sa smanjivanjem cena hrane u srpskim marketima i do 20 odsto, a što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- To je tema nad temama, jer ova država ne postoji da služi kao pravni okvir za bogaćenje tajkunskih trgovinskih lanaca, već da hrani i brani narod koji ovu državu i drži na svojim plećima - izjavio je Đurđev.

On napominje da je njegova partija još odavno predložila da se osnuje Ministarstvo za hranu koje bi bilo zaduženo za kontrolu kako cena, tako i kvaliteta i ponude prehrambenih proizvoda.

- Moramo se voditi načelima prehrambenog suvereniteta, jer bez toga nam ništa drugo neće vredeti. Potrebno je da u Srbiji, koja ima najplodniji zemlju u Evropi, niko ne bude gladan i da svako može da sebi priušti zdravu ishranu. Skupa i loša hrana stvara bolesne ljude, a nama su potrebni zdravi ljudi koji su u stanju omoguće normalno funkcionisanje države. Onaj ko uspe da obnovi poljoprivrednu proizvodnju i srpsko selo može računati da će dobiti sve naredne izbore - zaključio je Đurđev.