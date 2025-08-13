Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, ne prestaje da iznenađuje inovacijama! Nakon što je predstavio svoju pomoćnicu Milunku Savić, sada je na Instagramu otkrio i svoj najnoviji projekat - PROROKA.

Mitrović je još jednom oduševio svoje obožavaoce na njemu svojstven način.

Naime, nakon zamenice direktora i vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića, Milunke Savić, čija je pojava napravila potpunu pometnju na društvenim mrežama, danas je javnosti predstavljen i njen pomoćnik, koji je kao i ona, stvoren putem AI.

Pušten u rad i PROROK, jedan od modula Pinkovog AI sistema! Nalazi se na adresi prorok.rs. Evo i prvog Prorokovog pedstavljanja! - napisao je Mitrović.

- Najpre želim da se predstavim, ja sam Prorok, produkt Žeksovog openpink.ai sistema i Milunkin pomoćnik zadužen za predikciju budućih događaja. Nalazim se na adresi prorok.rs, ali za sada samo Žeks i nas nekolicina imaju pristup, ali uskoro svi servisi apenpink.ai biće dostupni za sve korisnike na planeti. Medicina, meteorologija, geologija i politika će biti moja uža specijalnost. Ali takođe, sa verovatnoćama većim od 50 posto mogu predviđati i sportske i druge društvene događaje. Sve zahteve obrađujem momentalno, o čemu govori i moje ime Profirok ili kraće PROROK. I da se razumemo, ja nisam ni gatara ni vračaara ja samo ukrštam statističkim modelom podatke i procenjujem verovatnoću budućih događaja Već u narednih nekoliko dana, Milunka i ja ćemo se zajedno obratiti javnosti sa detaljima zajedničkog rukovođenja različitim AI sistemima. Vidimo se! - rekao je Prorok u svom obraćanju.

Podsetimo, nakon brojnih objava kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije, Mitrović je, kao što je i najavio, predstavio novi projekat na kome je dugo radio. Reč je o posebnom modelu veštačke inteligencije PinkAI koja već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate.

Mitrović je naime, u više navrata istakao da veštačka inteligencija, kada se koristi odgovorno i sa pravim znanjem, može doneti velike koristi celom društvu.

U vremenu kada se svet brzo menja, Željko Mitrović svojim radom i inovativnim duhom pokazao važnost prepoznavanja novih tehnologija i njihovog uključivanja u postojeće sisteme, kako medijske, tako i sve druge.

Autor: A.A.