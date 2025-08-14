Kada je video slike sa odmora, vlasnik odlučio da kazni stanarku: Nije jedina koja je ovako prošla

Devojci koja živi kao podstanar vlasnica stana je podigla cenu kirije jer je videla na društvenim mrežama njene fotografije sa putovanja što je navelo na to da zaključi da verovatno ima dovoljno novca i da plati veći iznos najma ako već ima para da putuje.

Na Reditu se pokrenula polemika oko ove problematike nakon što je jedna korisnica objavila da je na svojoj koži osetila bahatost stanodavca.

- Je li vam stanodavac podigao stanarinu jer je video na društvenim mrežama da ste bili na putovanju? Jeste li ikad doživeli da vas je stanodavac pratio na društvenim mrežama i da vam je zbog toga što ste otputovali negde podigao stanarinu? Ja sam išla sam na službeni put, plaćeni su mi minimalni troškovi, jedva sam se uspela vratiti kući o vlastitom trošku, a stanodavac me guglala i samo je videla da sam bila na putu pa zaključio da očito imam dovoljno novca da mi može podići stanarinu! Doslovno me strah objaviti više bilo kakvu fotku s putovanja, bilo privatnog bilo poslovnog. Kakva su vaša iskustva - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

Obavezna stavka u ugovoru

Mnogi su napisali da u ovakvim situacijama podstanar treba da se pozove na ugovor u kome je između ostalog navedena i ovakva stavka.

- Imaš ugovor sve je unutra definirano. Ako nemaš ugovor, preseli se! Dodatan savet blokiraj ženu na društvenim mrežama - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- O čemu ti pričaš, pitaj je ako ostaneš bez posla, hoćeš li onda biti oslobođena plaćanja dok ne nađeš novi posao? Ako je ugovor 500 evra mesečno, onda je 500 nevezano za financijsko stanje.

Cene kirija u većim gradovima

Podsetimo, nedavno je istraživao koliko iznose cene najma u većim gradovima u Srbiji preko leta. Agenti za nekretnine su upozorili da je moguće minimalno poskupljenje u piku sezone zbog veće potražnje studenata.

Cene kirija u Beogradu u evrima

garsonjera 300-400

jednosoban 400-600

dvosoban 600-800

Inače, u Beogradu oristojna garsonjera od tridesetak kvadrata trenutno ne može da se nađe ispod 300 evra, i to na periferiji grada, dok se kirija za jednosobne stanove kreće od 400 evra pa naviše! Što se tiče stanova u Nišu iznosi se kreću od 200 do 500 evra, dok su u Novom Sadu od 250 do 500 evra.

Cene kirija u Kragujevcu u evrima

soba 100

garsonjera 150-200

jednosoban 200-250

dvosoban 250-400

