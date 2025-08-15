'MILUNKA I NJEN OPENPINK.AI SE SPREMAJU ZA PLANETARNI USPEH!' Željko Mitrović najavio revoluciju u digitalnom univerzumu: Njegova zamenica ponovo VIRALNA na mrežama! (VIDEO)

Milunka je spotom, napravljenim za samo deset minuta, dokazala da će openpink.ai biti najbolji generator AI videa u sferi digitalne inteligencije!

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu Milunku Savić.

Iz najnovije Željkove objave, potpuno je jasno da je Milunka svoje radne zadatke shvatila ozbiljno i da se svakom posvećuje sa punom pažnjom, a ovoga puta, imamo priliku da je vidimo kao glavnu glumicu spota za čuvenu pesmu "Đe se kupaš" istaknute crnogorske grupe "Who see".

Međutim, ono što je posebno važno, a što je i sam Mitrović naglasio, je to, da je ovaj spot urađen za samo 10 minuta, što svedoči činjenici da je openpink.ai zajedno sa Milunkom, daleko ispred konkurencije.

- “A đe se kupaš”, svi živi, na komentarima pitaju Milunku??? Milunka je svima odgovorila ovim kratkim spotom koji je proizvela za 10 minuta, rugajući se svim ostalim AI video sistemima! Milunka i njen openpink.ai se spremaju za planetarni uspeh! Kako sada izgleda, opepink.ai će biti najbolji generator AI videa, u nama poznatom digitalnom univerzumu! - napisao je Mitrović ispod video-spota.

Milunka Savić je više od digitalne maskote. Naime, ona predstavlja iskorak Pinka u svet veštačke inteligencije, a ideja je da se uklopi u menadžerski tim i medijsko poslovanje.

Podsetimo, Mitrović je nakon brojnih objava kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije predstavio novi projekat - poseban model veštačke inteligencije PinkAI koji već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate.

Na ovaj način, Željko Mitrović je još jednom pokazao važnost prepoznavanja novih tehnologija i njihovog uključivanja u postojeće sisteme, kako medijske, tako i sve druge.

Autor: D.B.