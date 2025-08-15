(UŽIVO) TUGA! DANAS SAHRANA SMILJE PANIĆ: Počelo opelo za Smilju Panić, majku Ranka Panića, predsednik Vučić poslao venac! (FOTO+VIDEO)

U porodičnom krugu danas se sahranjuje Smilja Panić, majka Ranka Panića, koji je preminuo 15. avgusta 2008. godine od posledica brutalnog batinanja tokom protesta Srpske radikalne stranke. Smilju, koja je preživela gubitak sina pre 17 godina, danas, porodica, prijatelji i mnogi koji su je poštovali, ispraćaju na njen poslednji put.

Počelo je opelo, svi prisutni se opraštaju od žene koja je, nakon gubitka sina, ponosno nosila njegovu priču i borbu za pravdu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je venac sa porukom: 'Poslednji pozdrav Smiljani Panić'

Takođe, venac je stigao i od predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić.

Takođe, venac su poslali i iz Gradskog odbora SNS Beograd.

Sahrana Smilje Panić obaviće se danas, 15. avgusta, na dan kada je Ranko izgubio život zbog tadašnje policijske brutalnosti. Ova tragedija ostaje trajna podsećanja na mračne godine vladavine prethodnog režima, kada su protesti često završavali krvavo, a policija je nemilosrdno reagovala prema građanima.

Podsetimo, Ranko, koji je tada imao 41 godinu, pretučen je od strane policije na mitingu koji je bio uredno prijavljen. U teškom stanju je primljen u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo 15. avgusta.

