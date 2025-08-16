AKTUELNO

Tokom vrućina auto nikada nemojte parkirati ispod drveta: Možete napraviti ogromnu štetu koja će vas koštati

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U letnjim danima svi kola parkiraj u hladovini, ali je važno da izbegavamo da to bude direktno ispod nekog drveta.

Leto je period kada sunce nemilosrdno udara po automobilima, podiže temperaturu u kabini i postepeno oštećuje lak. Zato je prirodno da tražimo hladovinu. Ipak, nije svaka hladovina dobro rešenje – posebno kada se radi o parkiranju ispod drveta.

Zašto izbegavati drveće

Na prvi pogled, zaklon od krošnje deluje savršeno – auto je zaštićen od direktnih sunčevih zraka. Međutim, u praksi, tu vreba nekoliko ozbiljnih problema:

Biljni sokovi – kapljice smole koje se spuštaju sa grana teško se skidaju i mogu trajno oštetiti lak.

Izlučevine insekata – često su kisele i ostavljaju fleke koje se ne mogu uvek ukloniti bez poliranja.

Izmet ptica – jedan od najagresivnijih neprijatelja autolaka, jer sadrži kiseline koje bukvalno „izjedaju“ površinu ako se odmah ne operu.

Dakle, hladovina ispod drveta može da napravi više štete nego koristi.

Pametnije alternative

Ako želite da zaštitite svoj automobil, bolje je razmotriti druge opcije:

Garaža ili nadstrešnica – najbolje rešenje, pruža stalnu zaštitu i od sunca i od padavina.

Zatamnjena parking mesta – sve češća u tržnim centrima i modernim kompleksima.

Zaštitne cerade – praktične su i povoljne, a sprečavaju da sunce direktno peče karoseriju.

Zaene za stakla – smanjuju temperaturu u kabini i štite enterijer od izbleđivanja.

Autor: D.B.

#Automobil

#Drvo

#Parking

#vrelina

#vrucina

