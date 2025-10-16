ŽIVOTNI VEK SVE KRAĆI: Poznato gde u Srbiji najduže žive muškarci, a gde žene

Očekivano trajanje života u Srbiji se još skratilo. Najnoviji Zdravstveno-statistički godišnjak koji je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio za prošlu, 2024. godinu, pokazuje da se sa 76,3 u 2023. očekivano ukupno trajanje života prošle godine smanjilo na 76 godina.

Očekivano trajanje života na rođenju predstavlja prosečan broj godina koje osoba može da očekuje da će živeti i ključni je pokazatelj ukupnog zdravlja stanovništva. Ono je jedan od najvećih uspeha savremenog društva, ali i veliki izazov produženje životnog veka.

- U Srbiji se u proseku živi 76 godina, što je oko pet godina kraće od proseka u Evropskoj uniji gde je 81,4 godine - navodi se u godišnjaku Instituta "Batut.

Prema najnovijim podacima, i dalje je očekivano trajanje života na rođenju u 2024. godine, duže kod žena.

Naime, ono je:

73,7 godina za muškarce

78,4 godina za žene

Gde se najduže i najkraće živi

Kao i 2023. i prošle godine najduže se u proseku živelo u Zlatiborskom okrugu - 77,1 godina, u kojem muškarci žive 74,9, godina a žene 79,3.

Severnobanatski okrug zadržao status okruga u kojem je trajanje života najkraće - 73,7 godina što je za oko 3 godine kraće u odnosu na Zlatiborski okrug. U Severnobanatskom okrugu muškarci žive tek 71, 3 godine a žene 76,1.

Gde najduže žive muškarci, a gde žene

Podaci za prošlu godinu pokazuju i gde najduže žive muškarci a gde žene.

Najduže žive muškarci u opštini Bujanovac - 76,6 godina

Najduži životni vek žena je u Sevojnu - 82,3 godine.

Smanjio se i broj stanovnika

Broj stanovnika u Srbiji se prema popisima stanovništva u periodu 1991. do 2022. godine smanjio za približno 930.000, a procenjena populacija u 2024. godini je 6.586.476 stanovnika, i to 3.203.731 muškaraca i 3.382.745 žena, što predstavlja:

smanjenje od 911.525 osoba (12 odsto) u odnosu na popis iz 2002. godine

smanjenje od 600.386 osoba (8 odsto) u odnosu na popis iz 2011. godine

smanjenje od 60.527 stanovnika u odnosu na poslednji popis iz 2022. godine.

Povećao se broj starijih od 65 godina

Žene reproduktivne dobi, uzrasta od 15 do 49 godina, činile su tek 21 odsto populacije, dok se procenat stanovnika starijih od 65 godina povećao, i činio je 23 odsto populacije.

Udeo osoba starijih od 65 godina je u porastu i taj trend se nastavlja.

Negativan prirodni priraštaj i u 2024. godini

Podaci godišnjaka pokazuju da Srbija i dalje ima nizak natalitet sa 9,2 živorođene dece na 1000 stanovnika.

- Prirodni priraštaj je bio negativan i u 2024. godini iznosio je 5,7 na 1000 stanovnika, što je nešto lošiji rezultat u odnosu na 2023. godinu kada je bio - 5,4 - navodi se u Zdravstveno - statističkom godišnjaku Srbije.

Umrlo skoro 100.000 osoba

Prošle godine je umrlo 98.230 osoba, što predstavlja stopu smrtnosti od 14,9 na 1.000 stanovnika. Vodeći uzroci smrti pripadaju bolestima sistema krvotoka i malignim bolestima.

Ove godine najmanje beba u novijoj istoriji

U periodu između januara i avgusta 2025. rođeno je manje beba nego u istom periodu prošle godine kada je natalitet u Srbiji bio rekordno nizak, a ako se nastavi negativan trend prirodnog priraštaja iz proteklih osam meseci, 2025. će demografski biti najgora godina u novijoj istoriji Srbije.

Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva Republičkog zavoda za statistiku objasnila je da je došlo do promene u reproduktivnom ponašanju u odnosu na period posle Drugog svetskog rata.

Prema njenim rečima, period posle Drugog svetskog rata zove se bebi-bum i to je "kompenzacioni period na ratna dešavanja" u celom svetu.

- Trajao je do sredine 60-ih godina 20. veka, posle čega se beleži konstantni pad nataliteta, da bi danas došao do 60.000 živorođenih - kaže Bjelobrk.

Objasnila je da je došlo do promene reproduktivnog ponašanja. Žene su rađale sve manje dece, prosečno oko jednog i po deteta.

Dodaje da nijedna generacija od 60-ih godina nije obezbedila proširenu produkciju, više od dve bebe po porodici.

- Mi usporavamo ubrzane negativne trendove, ali moglo je biti i gore - kaže Gordana Bjelobrk i dodaje da nikada nismo imali starije stanovništvo:

- Nikada veći udeo stanovništva Srbije onih sa 65 i više nego danas. Mi imamo stanovnika kao početkom 60-ih, ali tada smo bili prosečne starosti 32 godine, a danas 44 godine.

