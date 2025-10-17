AKTUELNO

Društvo

Do kraja dana kiša u celoj Srbiji! Za vikend oblačno, a od ponedeljka se VRAĆA LETO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se u toku dana na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.

U subotu će se zadržati kišno vreme, a postepeno otopljavanja očekuje se od ponedeljka uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Autor: S.M.

#Kiša

#Prognoza

#Promene

#Srbija

#Vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

HLADNA MASA DONOSI PADAVINE U CELOJ SRBIJI! RHMZ objavio najnovije upozorenje: Samo jedan deo zemlje ostaje suv, evo gde će biti snega

Društvo

STIŽE KIŠA, EVO I GDE! Hitno se oglasio RHMZ - Neka se spreme OVI delovi Srbije

Društvo

SNEG STIŽE U SRBIJU! Najnovija najava RHMZ: Evo gde će prvo početi da veje, zbog DVE POJAVE popaljeni meteoalarmi

Društvo

Olujno nevreme sve bliže Srbiji: Prodor se očekuje za nekoliko sati, poznato kada će tačno u kom mestu PLJUŠTATI! Temperatura pada za 14 stepeni

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Kiša danas prelazi u SNEG, a ovi delovi Srbije prvi na udaru

Društvo

DRASTIČNO HLADNIJE! Danas oblaci i kiša, a narednih sedam dana VREMENSKI ROLERKOSTER