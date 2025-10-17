Na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova: Vlada Srbije donela odluku! Novo pravilo i za dom, kredite i stipendije

Studenti sa manje od 48 ESPB bodova mogu se upisati na budžet 2025/2026, uz prava na dom, stipendije i kredite kao i ostali budžetski studenti.

Na predlog Ministarstva prosvete, Vlada Srbije dala je saglasnost da se u školsku 2025/2026. godinu, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od potrebnih 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta upišu i studenti koji su ostvarili manje od potrebnog broja bodova.

Upis naredne godine na teret budžeta sa manje od 48 ESPB bodovamoguć je samo do ukupnog broja studenata čije su studije finansirane iz budžeta u školskoj 2024/2025. godini na tim studijskim programima, u cilju očuvanja broja budžetskih studenata.

Studenti sa manjim brojem ESPB bodova rangirani do ukupnog broja studenata čije su studije finansiraju iz budžeta, ostvaruju i prava na smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda i na studentske stipendije i kredite na isti način i pod istim uslovima kao ostali studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Ovom odlukom uvažen je zahtev Studentske konferencije univerziteta Srbije i Studentske konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije, imajući u vidu najbolji interes studenata i nepovoljne okolnosti u kojima su organizovani nastava i polaganje ispita u školskoj 2024/2025. godini, a cilju sprečavanja negativnih posledica po sistem visokog obrazovanja i studente, saopštilo je Ministartvo prosvete.

Autor: Iva Besarabić