ŽELJKO MITROVIĆ - UVEK NA STRANI HUMANOSTI! Njegovi gestovi menjaju ljudske sudbine!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na Svetski dan iskorenjenja siromaštva, podsećamo se velikih dela koja vraćaju veru u ljude. Željko Mitrović godinama pokazuje – kada imaš srce, granice ne postoje!

Danas, 17. oktobra, dok se obeležava Svetski dan iskorenjenja siromaštva, prisetimo se onih koji ne čekaju da promene dođu – već ih sami donose. Među takvima je i Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, čije akcije pokazuju da solidarnost nije samo reč – nego niz konkretnih poteza koji utiču na ljudske živote.

Foto: Pink.rs

Željko Mitrović već 17 godina organizuje letovanja i zimovanja za decu iz domova širom Srbije – od Zvečanske pa nadalje. Deca smeštena u hotele sa 4 i 5 zvezdica, uz animacije, poklone, džeparce i pažnju – dobijaju detinjstvo koje zaslužuju. Njihovi osmesi govore više od hiljadu reči.

Foto: Pink.rs

"Ovo nije luksuz, ovo je potreba. Deca moraju da osete da nisu sama." – izjavio je Mitrović ranije.

Foto: Pink.rs

Osim mora i zimskih čarolija – tu su i konkretne pomoći za svakodnevni život: školski pribor, odeća, obuća, finansijska pomoć, ali i ono najvažnije – ukazane prilike. Mitrović aktivno pomaže mladima iz domova da se zaposle, stanu na svoje noge, da budu osnaženi i spremni za život koji dolazi.

Foto: Pink.rs

Porodicama u teškim situacijama obezbeđuje ono najvažnije – krov nad glavom. U Pančevu je pomogao Nadi i njenoj deci da dobiju novi dom. Samohranom ocu petoro dece – milion dinara pomoći. I sve to bez pompe – već iz istinske potrebe da se reaguje i učini nečije živote iole lakšim.

Foto: Pink.rs

Kroz humanitarne večeri, akcije i podsticanje drugih da se priključe, Željko je uspeo da pokrene lavinu dobrote.

Foto: Pink.rs

Mitrović pokreće svoje akcije tako da ih drugi mogu slediti: firme, pojedinci, ustanove. Kroz projekte poput „Letovanja za sve“, humanitarnih balova i kampanja, on šalje poruku da svaka osoba i zajednica može biti deo rešenja.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Svetski dan iskorenjenja siromaštva je dan za izazov. Da se podsetimo da siromaštvo nije samo nedostatak – ono je često odsustvo prilika, odsustvo nade, odsustvo detinjstva kakvo svaki čovek zaslužuje. Kad neko pokloni detetu more, džeparac, prijateljstvo – on ne daje samo taj trenutak, nego uliva veru da svet može biti bolji. Kad se obezbedi dom, kad se pomogne da se školuje, kad se pruži prilika za rad – to su koraci ka životu dostojnom čoveka.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Željko Mitrović svojim delima, uverenjima i kontinuiranim angažmanom dokazuje da promena počinje od pojedinca, ali da opstaje zahvaljujući zajedništvu. Svetski dan iskorenjenja siromaštva neka nas podseti – svaka humanitarna akcija, bez obzira koliko mala izgledala, ima moć da pokrene lavinu. Na današnji dan, važno je da kažemo hvala svima koji ne okreću glavu. Hvala Željku Mitroviću, ali i svima koji su sledili njegov primer. Siromaštvo ne nestaje samo statistikom – već svakim detetom koje danas ima priliku da se smeje, zahvaljujući nečijoj humanosti.

Autor: S.Paunović

#Humanost

#Humantarna akcija

#Pink Media Group

#Svetski dan iskorenjenja siromaštva

#dobro delo

#humanitarne akcije

#Željko Mitrović

