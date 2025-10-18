AKTUELNO

Društvo

Fotka interfona zgrade u Minhenu postala HIT na mrežama: Srbi, Hrvati i Bosanci gledaju u jedno prezime i ne veruju: 'Ma i taj je naš' (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Pexels.com ||

Vidojković, Sretenović, Vuleta, Spahić, Bikić, Džaferović, Bosančić, Jaćimović, Hot – ovo su prezimena koja se mogu videti na jednom interfonu u zgradi u Nemačkoj, tačnije Minhenu, koji je ovih dana privukao pažnju korisnika širom regiona.


Fotografija interfona, objavljena na Fejsbuk stranici "Humor 24 sata", brzo je postala viralna, a kako i ne bi, kada se među brojnim dobro poznatim prezimenima, poput kakvog uljeza, provlači samo jedno tipično nemačko prezime: "Mayer".

"Mayer je sigurno vlasnik zgrade"

"Mayeru, ne daj se", stoji u opisu fotografije, ispod koje su različiti komentari - uglavnom oni duhoviti.

"Mayer priča Albanski", "Taj Mayer je sigurno Slovenac", "Mayer je sigurno vlasnik zgrade", "Mayer je oženio Bosanku...gotov je pre ili kasnije", "Sve pravi Nemci bokte", "Jedini stranac u svojoj zgradi", "Idemo do Tokija sve tako", bili su samo neki od komentara ispod fotografije.


U Minhenu oko 14.000 ljudi srpskog porekla

Uzimajući u obzir statistiku, nije ni čudo što su prezimena sa prostora bivše Jugoslavije tako česta u Minhenu.

Srpska zajednica u ovom nemačkom gradu nije mala – prema zvaničnim podacima, u Minhenu živi više od 14.000 ljudi srpskog porekla, dok u celoj Nemačkoj njihov broj prelazi 270.000.

Mnogi od njih su rođeni u inostranstvu, ali su i dalje očuvali veze sa svojim korenima, što se jasno vidi i u svakodnevnom životu, pa čak i na neobičnim mestima kao što je interfon.

Autor: D.Bošković

#Hrvati

#Minhen

#Srbi

#hit

#interfon

#mreze

POVEZANE VESTI

Domaći

Anini bivši kao blizanci, Rasta s novom frizurom pljunuti Rale! Na mrežama sve gori od komentara, ljudi gledaju i NE VERUJU (FOTO)

Domaći

ODBILA NAJVEĆE HITOVE, A NJENA PESMA POSTALA HIT U ITALIJI: Pevala na rođendanu slavnog fudbalera, pa se šuškalo da je sve naplatila 30.000 evra

Društvo

Zbog mesta gde je parkirao svoj auto vlasnik postao hit na mrežama: Ljudi gledaju i ne veruju šta vide - 'Samo što ga nije u krevet zavukao' (FOTO)

Domaći

Uroš Živković uživa u roditeljstvu! Slike sa suprugom i naslednikom ostavljaju bez teksta: Pevača u ovom izdanju do sada niste videli (FOTO)

Ostali sportovi

NAŠ ČETVERAC BRILJIRAO U MINHENU: Srpski bokseri nokautima do trijumfa (FOTO)

Domaći

NISAM VAM JA MENSUR! Viktor Gagić odbrusio pred ulazak u karantin, a za život u Eliti ima POSEBAN PLAN (VIDEO)