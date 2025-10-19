SAD NA GOL, ALEKSIJA! MARKO ARNAUTOVIĆ UGOSTIO PORODICU IZ GORAŽDEVCA POSLE DONACIJE CRVENE ZVEZDE I FONDACIJE MOZZART

Sredstva od humanitarne licitacije dresa usmerena za pomoć u izgradnji kuće familije Maksić, a trogodišnja ćerkica zaigrala fudbal sa proslavljenim napadačem.

Humanitarna aukcija dresa Marka Arnautovića odjeknula je sve do Kosova i Metohije, a Crvena zvezda i Fondacija Mozzart su uz asistenciju proslavljenog napadača pomogli porodici Maksić iz Goraždevca u izgradnji kuće. Golgeter crveno-belih ugostio je tročlanu, uskoro četvoročlanu familiju iz pećkog okruga na stadionu „Rajko Mitić” i zaigrao fudbal sa preslatkom trogodišnjom devojčicom kojoj je pomoćni teren u kompleksu bio i igralište i modna pista i pozornica…

„Ko bolje igra fudbal, ti ili ja”, upitao je Marko malu Aleksiju koja je odmah uzviknula “JA”!

Emotivan susret okončan je uručenjem Arnautovićevog dresa u kome je ova lepotica prošetala sve do glavnog terena, a poseta našem najvećem stadionu ostaće u njenom albumu najlepših uspomena iz detinjstva.

„Presrećan sam i ponosan što je novac prikupljen na humanitarnoj aukciji mog dresa iskorišćen za izgradnju kuće porodice Maksić iz Goraždevca. Za mene to ima ogroman značaj, jer pokazuje koliko i mali gest može promeniti nečiji život. Fudbal mi je doneo mnogo lepih trenutaka, ali osećaj da mogu da pomognem onima kojima je to zaista potrebno je definitivno jedan od najlepših. Drago mi je što će ovoga puta neophodnu pomoć dobiti baš familija sa Kosmeta, a uz to sam siguran da će i u budućnosti biti organizovano još dosta akcija ovog tipa i da ćemo usrećiti još mnogo porodica”, poručio je Arnautović.

Fondacija Mozzart otkupila je dres sa brojem 89 i natpisom „Sad na gol” na humanitarnoj aukciji posle njegovog dolaska u klub, a sva sredstva su usmerena porodici Maksić, koja u decembru očekuje prinovu.

„Veoma smo zahvalni Fondaciji Mozzart i FK Crvena zvezda na svim akcijama koje rade za pomoć narodu na Kosovu i Metohiji, a nama su sredstva mnogo značila da nastavimo izgradnju naše porodične kuće”, naglasio je Aleksandar Maksić, dok je Aleksija posle trčanja za loptom po celom kompleksu poručila da jedva čeka batu da dovede na neku utakmicu.

NIZ ZAJEDNIČKIH AKCIJA ZA POMOĆ NARODU NA KOSOVU

Fondacija Mozzart i Crvena zvezda već godinama organizuju niz društveno odgovornih akcija, a ove su se posebno istakli kada je u pitanju pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji. Deo sredstava iz akcije sa golmanom Ivanom Gutešom, koji je pisao humanitarne kolumne za Mozzart Sport, izdvojen je za Udruženje „Podrži me” iz Kosovske Mitrovice, a početkom septembra deca iz pećkog okruga dobila su školsku opremu.

Autor: D.Bošković