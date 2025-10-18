TAČNO U 17.30 SPUTITE ROLETNE I NAVUCITE ZAVESE: Stručnjak pozvao sve da to urade, evo šta je razlog! Postoje još TRI BITNE STVARI

Domaćinstva širom Evrope su upozorena da ove nedelje obrate pažnju na jednostavnu, ali vrlo efikasnu naviku.

Naime, stručnjaci ističu da spuštanje roletni ili zavesa u određeno doba dana može uštedeti novac.

Stručnjaci savetuju da se roletne, zavese i kapci zatvore između 17.30 i 18.30 sati, čim počne da se smrkava, odnosno zalazi sunce. Naime, upravo tada staklo postaje "brzi izlaz za toplotu", objašnjava stručnjak za stolariju Alan Rid iz firme Art Windows and Doors.

"Zatvaranjem roletni stvarate dodatni izolacijski sloj koji zadržava toplotu nakupljenu tokom dana. To je najjednostavniji i besplatan način uštede energije, pre nego što uopšte dodirnete termostat", ističe Rid.

Prema službenim podacima, oko 18 posto toplote u domu gubi se kroz prozore, a gubitak je dvostruko veći kod jednostrukog stakla u odnosu na dvostruko. Kako se bliži promena vremena i povratak na zimsko računanje vremena krajem oktobra, stručnjaci preporučuju da domaćinstva prilagode ovu naviku i novom ritmu dana.

Osim kroz prozore, Rid upozorava i na tri druga mesta u domu kroz koja toplota neprimetno odlazi.

Prvo su radijatori postavljeni na spoljašnje zidove. Oni, kaže, gube veliki deo toplote koja se sprovodi kroz zid i odlazi napolje. Rešenje je jednostavno: postaviti aluminijsku foliju ili reflektujući podlogu iza radijatora, koja vraća toplotu natrag u prostoriju.

Drugo mesto na kojem toplota "curi" su poštanski sandučići i ključaonice. Iako izgledaju bezazleno, kroz njih prodire hladan vazduh koji hladi hodnike i ulazne delove kuće. Rid savetuje ugradnju zaštitne četkice ili poklopca na otvor sandučića te malog poklopca preko ključaonice.

Treći čest problem su komadi nameštaja koji blokiraju radijatore. Velike sofe ili teške zavese mogu da apsorbuju većinu toplote, pa se prostor sporije zagreva.

Dovoljno je da se odmakne nameštaj oko 15 centimetara od radijatora kako bi se topli vazduh mogao slobodno širiti prostorijom.

Autor: Iva Besarabić