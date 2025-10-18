Marko dobio dupleks za 1.342 dinara: Ovo su dobitnici u poslednjem izvlačenju igre 'Uzmi račun i pobedi'

Marko Marić dobio je trosoban stan u Beogradu u večerašnjem petom i poslednjem izvlačenju u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", a električne automobile "fijat grande panda" dobile su Jelena Todorović i Biljana Bukvić.

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić, račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.

Drugi "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišao je u ruke Biljane Bukvić, račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.

Električni automobil "fijat grande panda" dobila je Jelena Todorović.

Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.

Nagradni fond u ovom krugu bio je uvećan za 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela.

Uz automobile, nagradni fond obuhvatao je i pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

U igri su učestvovali svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imala su sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja su fiskalni račun sa QR kodom, izdat tokom 2025. godine na teritoriji Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unosila putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

Autor: S.M.