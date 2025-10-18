AKTUELNO

Društvo

Otac Predrag očitao lekciju vernicima: Zbog ovoga su crkve prazne – narod se više plaši komšiluka nego Boga

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen YouTube ||

Jedna od tema koja je izazvala veliku pažnju jeste predavanje oca Predraga Popovića o tome zašto sve manje ljudi odlazi u crkvu u selima.

Otac Predrag Popović na svojim internet kanalima često drži životne lekcije pokušavajući na taj način da približi veru svakom čoveku i pojasni mu sve što ga tišti.

On se bavi i svakodnevnim temama, ali i problemima. Jedan od njih izazvao je reakcije javnosti, a odnosi se na to što su seoske crkve sve praznije, te da vernici retko odlaze u njih.

"Kad neko u manjem mestu počne da ide u crkvu, komšiluk odmah počne da priča: Kod ovih se nešto dešava. Onda takav pritisak naprave na tu kuću da se oni jadni uplaše i više ne idu u crkvu", počeo je da objašnjava u svom govoru na Instagram profilu.

Kako je dalje objasnio, ako se poštuju svi verski praznici, zbog čega se ne bi odlazilo u crkvu na molitvu?

Mnogi su se u komentarima složili sa ocem Predragom Popovićem i otkrili da su i sami nailazili na negativne i zajedljive komentare zajednice.

"Tako je oče. Odmah ide priča da smo puno grehova stekli i da džaba idemo sad u crkvu i na ispoved i na liturgije", "Dešava mi se da kad krenem negde na put (putujem vrlo često), kolege koje me povezu, kad se prekrstim i pomolim Bogu, u čudu me pitaju 'što se krstiš'? Postavim im isto pitanje – slaviš li slavu? Veruješ li Bogu? Oni se snužde, onda ućute", samo su neki od komentara.

Autor: Dalibor Stankov

