Rađevina ima šta da ponudi – i kad je rod slabiji, kvalitet ostaje

Iako su nepovoljni vremenski uslovi ove godine uticali na prinos voća i povrća u Rađevini, vredni proizvođači iz ovog kraja uspeli su da na Plodovima Rađevine da ponude prerađevine.

Porodica Stakić iz sela Tomanj se bavi proizvodnjom krompira, a ove godine se ne mogu pohvaliti dobrim prinosom.

Opština Krupanj ne odustaje od ulaganja u poljoprivredu, prepoznajući njen značaj za razvoj lokalne ekonomije.

-Kroz različite manifestacije i sajmove, stvara se prostor za promociju i prodaju domaćih proizvoda, što je od velike važnosti za proizvođače, ali i za razvoj manifestacionog turizma - ističe predsednik opštine Mladen Stefanović.

Voće iz ovog kraja koristi se za pripremu delikatesnih proizvoda, među kojima je posebno popularno domaće slatko. Božana Mladenović kaže da tradicionalna receptura i prirodni sastojci privlače sve više kupaca.

– Rađevina ima šta da ponudi – i kad je rod slabiji, kvalitet ostaje. Naše domaće slatko pripremljeno je bez konzervansa i po starim receptima – kaže Božana.

Direktorka Turističke organizacije opštine Krupanj, Lidija Lukić, naglašava značaj ovakvih događaja za razvoj turizma u ovom kraju:

– Manifestacioni turizam kod nas sve više dobija na značaju. Pored promocije domaćih proizvoda, ovakvi događaji privlače posetioce iz drugih krajeva Srbije, ali i inostranstva, što doprinosi celokupnom razvoju regije – ističe Lukić.

Na tezgama u Krupnju su u ponudi bili med, džemovi, slatko, sirupi, ajvar, salate, sirevi, mesne prerađevina, rakija i drugo. Pored sajamskog dela manifestacije, veliki broj ekipa se takmičio u pripremi kotlića.

Rađevina ostaje verna tradiciji, ali i otvorena za nove prilike koje povezuju poljoprivredu, turizam i lokalni razvoj.

Autor: S.M.