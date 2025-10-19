AKTUELNO

Društvo

SUTRA POSEBNA SEDNICA VLADE: Premijer Macut predsedava zasedanjem u Leskovcu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Posebna sednica počeće u 12 sati, a pre nje predviđeno je otvaranje vrtića "Vesela družina", najavljeno je iz vlade.

Posle posebne sednice u Narodnom muzeju u tom gradu biće predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026".

Ministarstvo kulture donelo je nedavno odluku da Leskovac postane nacionalna prestonica kulture u 2026. godini, pošto je u konkurenciji sa Suboticom, Somborom i Vrnjačkom Banjom osvojio najviše poena prema oceni stručne komisije.

Komisija je navela da Leskovac poseduje jedinstveno kulturno okruženje i bogatu turističku ponudu.

Autor: S.M.

#Leskovac

#Vrtić

#seednica

#vlada srbje

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

POSEBNA SEDNICA VLADE U PONEDELJAK U LESKOVCU: Početak zakazan za podne u zgradi lokalne samouprave

Politika

SUTRA U PODNE SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu izbor Vlade Srbije

Region

Posebna sednica Narodne skupštine: Republika Srpska bira novu Vladu

Politika

Svečana sednica Vlade Srbije: Premijer Macut poručio - Srbija je najjača kad je složna

Region

DOJAVA O BOMBI U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE: Pomerena posebna sednica o referendumu i ključnim pitanjima!

Politika

SUTRA TAČNO U 13.30 SATI: Zajednička sednica vlada Srbije i AP Vojvodine u Novom Sadu