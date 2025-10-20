'UŠAO U KRIVINU SA 120 NA SAT, NIJE MOGAO DA ISPRAVI AUTOBUS' Stručnjaci o JEZIVOJ saobraćajki kod Sremske Mitrovice: Jedna stvar je mogla da spreči tragediju

Neverovatnih 120 kilometara na sat kretao se autobus dabldeker koji je prevozio radnike Heltker kompanije, na deonici puta na kojoj je brzina ograničena na 60 metara na čas. Prva policijska istraga pokazuje da je uzrok nesreće po svemu sudeći neodgovornost vozača, ali svi detalji još uvek nisu poznati. Ipak tragedija koja je odnela tri života ponovo je otvorila pitanje bezbednosti u putničkom prevozu i potencijalnih promena pravila.

Velika brzina je jedan od ključnih faktora koji je doprineo velikoj tragediji na putu Sremska Mitrovica – Ruma, kažu iz uprave Saobraćajne policije za "Blic".

Neprilagođena brzina, posebno kada su u pitanju autobusi — zbog njihove mase, dužine kočenja i težeg manevrisanja u vanrednim situacijama, višestruko povećava rizik od saobraćajne nesreće.

Greška vozača ili?

- Kada smo otvorili tahograf i kada smo utvrdili da je vozilo bilo u brzini od 120 kilometara na čas, dakle on je ušao u jednu krivinu, tu je malo usporio, onda je ubrzao na jednom pravcu od možda 700 metara, i drugu krivinu nije mogao, što bi se reklo u žargonu da ispravi. Imate delove puta pre same krivine od 80 ali u tom delu između te dve krivine, na mestu gde se dogodila nezgoda brzina je dozvoljena 60 kilometara na čas - ističe Dejan Stević, iz Uprave saobraćajne policije.

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja tvrde, povećanje brzine od svega 10 kilometara na čas može značajno produžiti put kočenja i višestruko povećati rizik od teških povreda putnika.

- Ono što je meni tu neobično, nema tragova zanošenja autobusa, što znači da nije bilo iznenadnog reagovanja vozača na skretanje u smislu izbegavanja opasnosti ili neke druge radnje. Pa pošto nema takvih tragova, onda sam bio u dilemi da li je greška vozača ili greška autobusa, odnosno da li je zbog tehničke neispravnosti krenuo ili je zbog toga što je vozač izgubio koncentraciju, zamislio se, pogrešno procenio i bilo koja takva - objašnjava Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost u saobraćaju.

Vozač autobusa, star 70 godina, priveden je i zadržan u policiji zbog sumnje da je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu.



U Srbiji, za profesionalne vozače autobusa ne postoji zakonska starosna granica — ukoliko vozač zadovolji zahteve lekarskih pregleda, može obavljati posao i u poodmakloj dobi.

Propisi zahtevaju da profesionalni vozač prolazi dodatne zdravstvene kontrole, uključujući i test sluha, EKG i druge preglede koji mogu otkriti kardiološke i druge rizike, te da maksimalno tri godine može proći između pregleda.

- Vozači stariji od 65 godina imaju, po sili zakona, zdravstvene preglede, u kraćim vremenskim periodima, ali ti periodi mogu biti i kraći, odnosno intenzivni, ukoliko lekari to nađu prilikom pregleda vozača, a na kraju krajeva lekarska komisija može da proglasi vozača i nesposobnim za vožnju. Ukoliko lekarska komisija izda lekarsko uverenje bez ikakvih ograničenja, to ne znači da taj vozač od sad pa do kraja života može da ima vozačku dozvolu, a da ne mora na zdravstveni pregled. To nije tako - rekao je Damir Okanović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

To znači da starost sama po sebi nije prepreka, ali zdravstveno stanje vozača mora biti dokazano u skladu sa propisima.

Sa druge strane i putnički autobusi češće podležu proverama, a prema podacima MUP-a u prethodne dve godine nadzor nad radom „Sirmium Busa“ je ostavio trag — tri puta su vršene kontrole, pri čemu je nađeno više od 60 nepravilnosti.

Pojas mogao da spasi putnike

- Autobusi za prevoz putnika idu češće na tehnički pregled nego što idu obični automobili. Na šest meseci, ali ne verujem da bi bilo ko pristao da uđe u autobus, odnosno da ga vozi, a da nema od svoje službe, unutrašnje kontrole i bezbednost saobraćaja, dokaz da je autobus spreman za vožnju. Tada bi to bilo, da tako kažem, propust firme za koji bi neko odgovarao - kaže Vujanić.

Takođe bezbednost putnika unutar autobusa jeste činjenica koja podleže pod odgovornost firme za koju se vrši transport zaposlenih. Stručnjaci za bezbednost saobraćaja ističu da je vezivanje pojasa moglo da predupredi ovako fatalne posledice.

- Po slovu zakona, kada uđete u međugradski autobus, obavezno je da vežete pojas. Da su ljudi u tom autobusu imali vezan pojas od 83 putnika, najverovatnije niko ne bi imao čak ni teže telesne povrede, a kamoli da bismo imali troje preminulih. Pošto je u pitanju prevoz radnika sa posla, odnosno na posao, to ima karakter nesreće na radu. I svakako treba ispitati i odgovornost eventualno poslodavca - dodao je Okanović.

Neprilagođena brzina, tehnička ispravnost vozila, zdravstvena sposobnost vozača i poštovanje osnovnih pravila, poput vezivanja pojasa – nisu tehnička pitanja, već razlika između života i smrti.

U saobraćaju nema prostora za grešku – jer greška, kao što smo videli, može biti kobna.

Autor: D.Bošković