Ovo morate znati o pomeranju sata u Srbiji u nedelju 26. oktobra!

Zimsko računanje vremena počeće u nedelju, 26. oktobra u tri sata ujutru, pomeranjem za jedan čas unazad. Dakle, u 3:00 ujutru časovnike treba vratiti na 2:00 ujutru.

Šta to znači? Te noći ćemo spavati sat vremena duže. Kada pređemo na zimsko računanje vremena, dan će biti "kraći", odnosno sunce će ranije izlaziti, ali će i ranije padati mrak.

Pomeranje sata uvedeno je upravo radi toga, radi boljeg iskorišćavanja dnevne svetlosti i uštede energije. Iako se u Evropskoj uniji (čiji se propisi prate i u Srbiji) već godinama razgovara o ukidanju pomeranja sata, države članice još uvek nisu postigle dogovor oko toga da li trajno zadržati letnje ili zimsko vreme. Zbog toga, i to morate znati, se praksa nastavlja najmanje do 2026. godine!



Pomeranje sata, odnosno prelazak na zimsko računanje vremena, utiče na različite grupe, ali pre svega na ljudski bioritam (cirkadijalni ritam), kao i na neke životinje i svakodnevne aktivnosti/poslovanje.

Iako se dobija sat sna, iznenadna promena u dnevnom ritmu utiče na prirodni biološki sat. Moguće posledice su poremećaj sna (dnevna pospanost, nesanica), glavobolja, gubitak koncentracije, razdražljivost, malaksalost i blagi pad raspoloženja.

Kraći dani (raniji mrak) i manja izloženost dnevnoj svetlosti smanjuju lučenje serotonina (hormona sreće) i vitamina D, što može pogoršati raspoloženje i doprineti sezonskoj depresiji kod osetljivih osoba.

Iako životinje ne nose satove, njihovi biološki satovi su izuzetno precizni i reaguju na rutinu koju im nameće čovek.



Kućni ljubimci oslanjaju se na rutinu hranjenja i šetnje. Ako vlasnici naglo promene vreme obroka ili šetnje, to može izazvati anksioznost i uznemirenost kod ljubimaca.

Na farmi, pomeranje sata može uticati na rutinu muže, hranjenja i nege, što kod krava, na primer, može rezultirati smanjenom proizvodnjom mleka zbog stresa.

U prošlosti su bankarski sistemi, berze i međunarodne transakcije zahtevali precizno usklađivanje. Iako većina savremenih uređaja (telefoni, računari) automatski menja vreme, ipak se mora voditi računa o automatskim procesima, sastancima i serverima koji ne smeju da zakažu.

