AKTUELNO

Društvo

Ovo morate znati o pomeranju sata u Srbiji u nedelju 26. oktobra!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Zimsko računanje vremena počeće u nedelju, 26. oktobra u tri sata ujutru, pomeranjem za jedan čas unazad. Dakle, u 3:00 ujutru časovnike treba vratiti na 2:00 ujutru.

Šta to znači? Te noći ćemo spavati sat vremena duže. Kada pređemo na zimsko računanje vremena, dan će biti "kraći", odnosno sunce će ranije izlaziti, ali će i ranije padati mrak.

Pomeranje sata uvedeno je upravo radi toga, radi boljeg iskorišćavanja dnevne svetlosti i uštede energije. Iako se u Evropskoj uniji (čiji se propisi prate i u Srbiji) već godinama razgovara o ukidanju pomeranja sata, države članice još uvek nisu postigle dogovor oko toga da li trajno zadržati letnje ili zimsko vreme. Zbog toga, i to morate znati, se praksa nastavlja najmanje do 2026. godine!


Pomeranje sata, odnosno prelazak na zimsko računanje vremena, utiče na različite grupe, ali pre svega na ljudski bioritam (cirkadijalni ritam), kao i na neke životinje i svakodnevne aktivnosti/poslovanje.

Iako se dobija sat sna, iznenadna promena u dnevnom ritmu utiče na prirodni biološki sat. Moguće posledice su poremećaj sna (dnevna pospanost, nesanica), glavobolja, gubitak koncentracije, razdražljivost, malaksalost i blagi pad raspoloženja.

Kraći dani (raniji mrak) i manja izloženost dnevnoj svetlosti smanjuju lučenje serotonina (hormona sreće) i vitamina D, što može pogoršati raspoloženje i doprineti sezonskoj depresiji kod osetljivih osoba.

Iako životinje ne nose satove, njihovi biološki satovi su izuzetno precizni i reaguju na rutinu koju im nameće čovek.


Kućni ljubimci oslanjaju se na rutinu hranjenja i šetnje. Ako vlasnici naglo promene vreme obroka ili šetnje, to može izazvati anksioznost i uznemirenost kod ljubimaca.

Na farmi, pomeranje sata može uticati na rutinu muže, hranjenja i nege, što kod krava, na primer, može rezultirati smanjenom proizvodnjom mleka zbog stresa.

U prošlosti su bankarski sistemi, berze i međunarodne transakcije zahtevali precizno usklađivanje. Iako većina savremenih uređaja (telefoni, računari) automatski menja vreme, ipak se mora voditi računa o automatskim procesima, sastancima i serverima koji ne smeju da zakažu.

Autor: S.M.

#Sat

#Srbija

#Vreme

#Zima

#pomeranje

POVEZANE VESTI

Društvo

Ove godine zimsko računanje vremena počinje NAJRANIJE do sada: Evo kada TAČNO pomeramo kazaljke unazad

Društvo

USKORO SE POMERA SAT - Evo kada tačno počinje zimsko računanje vremena

Društvo

POMERANJE SATA UNAZAD Evo kog datuma počinje zimsko računanje vremena

Društvo

SITNO BROJIMO DO PROMENE KOJA VAM SE NEĆE SVIDETI Ovog dana mrak će pasti u 16.35, ali će dan trajati 25 sati iz jednog razloga

Društvo

NOĆAS NE ZABORAVITE DA POMERITE KAZALJKE NA SATU: Počinje zimsko računanje vremena!

Društvo

OVE GODINE POMERAMO KAZALJKE NAJRANIJE MOGUĆE! Stručnjaci predlažu da se uvede 'TREĆE VREME', a ne da imamo letnje i zimsko, evo i zašto