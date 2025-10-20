VAŽNO JE S KIM ČUVAŠ PRIRODU: Volonteri iz kompanije Mozzart pomogli u održivom razvoju Obedske bare

Značajnom eko-akcijom ozvaničen početak saradnje sa JP Vojvodinašume.

„Važno je s kim igraš – u očuvanju prirode“, pod ovim sloganom više desetina zaposlenih kompanije Mozzart okupilo se u specijalnom rezervatu prirode Obedska bara, ujedinjeni u važnom zadatku – urediti jedno od najstarijih zaštićenih područja u Evropi. Osim značajne volonterske akcije, predstavnicima SRP „Obedska bara” uručena je i donacija električnih bicikala, koji će rendžerima značajno olakšati rad.

„Drago nam je što smo bili domaćini divnoj volonterskoj akciji kompanije Mozzart u kojoj su učestvovali njihovi zaposleni sa decom. Ovakve aktivnosti značajno doprinose očuvanju i unapređenju kulturnog i prirodnog bogatstva samog rezervata i uvek su izuzetno dobrodošle”, poručila je Ivana Lozjanin, rukovodilac SRP „Obedska bara”.

Zaposleni su učestvovali i u izgradnji autohtonih svinjarskih koliba, koje su vekovima tipične za ovaj kraj i čuvaju duh vremena. Mališani su uživali u prelepoj prirodi i pomagali u aktivnostima, a imali su i višesatnu vođenu turu tokom koje su, sa velikom pažnjom i uz mnogo mudrih pitanja, slušali i učili o rezervatu, njegovoj bogatoj flori i fauni.

„Kompanija Mozzart je veoma posvećena brizi o životnoj sredini i našem uticaju na nju. Ponosni smo nosioci ISO 14001 EMS certifikata, kao jedini u svojoj branši. Ovaj certifikat pokazuje da je kompanija uspostavila sistem za upravljanje svojim uticajem na životnu sredinu, s ciljem da smanji zagađenje i poboljša efikasnost u korišćenju resursa. Uvereni smo da je ova divna akcija samo početak dugogodišnjeg partnerstva sa JP Vojvodinašume i da ćemo na različite načine pomoći rezervatu”, istakao je Toma Vukić iz kompanije Mozzart.

Pored dana volontiranja i pomoći u uređenju rezervata, kompanija Mozzart je donirala i pet vrlo robusnih električnih bicikala za patroliranje rendžera na oko 100 kilometara šumskih staza. Ova donacija će u velikoj meri olakšati svakodnevne aktivnosti rendžerima koji vode računa da Obedska bara bude stanište za brojne ptice i druge žive organizme.

KORAK PO KORAK DO ZDRAVIJEG OKRUŽENJA

Očuvanje životne sredine, ekosistema i biodiverziteta visoko je na listi prioriteta kompanije i Fondacije Mozzart, koje svoj zeleni trag ispisuju već godinama širom Srbije. Podrška je nedavno stigla i lokalnim pčelarima na zaštićenom području Vlasine, gde je ova društveno odgovorna kompanija usvajanjem košnica omogućila da pčele opraše oko 2.827 hektara livade i šuma bogatih autohtonim i zaštićenim biljnim vrstama. U duhu slogana „Važno je s kim igrašˮ, Mozzart podstiče i svoje zaposlene da udruženim snagama smanje svoj karbonski otisak i više brinu o sebi, ali i o prirodi. U saradnji sa domaćim startapom Ride&Stride, zaposleni u Mozzartu skupljaju poene birajući najodrživije načine dolaska i odlaska sa posla – peške, biciklom, trotinetom, javnim prevozom ili deljenjem vožnje, i na taj način doprinose očuvanju životne sredine.

Autor: A.A.