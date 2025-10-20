Strašna priča čobanina kod Kruševca: Nešu ostavila majka, od malena radio sve, a sad ne sluti šta mu se sprema

Od kako zna za sebe Nenad Purić poznat i po nadimku Grča iz sela Veliki Kupci kod Kruševca, zna i za nemaštinu.

Majka ga je napustila, otac je bio alkoholičar, a njega su kako su znali i mogli odgajali baka i deka. I izrastao je Grča u vrednog, poštenog, ali pre svega dobrog čoveka. Ipak, pritusnut brojnim životnim nedaćama više je mislio o drugima nego o sebi. Kako bi zaradio koji dinar i pomogao baki i deki on je od detnjstva počeo da radi u nadnici, teške fizičke poslove ali i da čuva ovce.

- Otac mi nije pomogao, majka otišla. Baka i deka su mi sve bili. Kad su umrli, ostao sam sam, kao pas lutalica. Nikad nisam odbio da radim, nisam birao posao. Samo da imam za život, da preživim. Samo ja znam kako je bilo zaraditi sve te krvave dnevnice, ali nikad se nisam žalio - započinje priču za RINU Neša.

Ne birajući poslove lutao je Nenad od grada do grada, čuvao ovce i nadničio. Ono što bi zaradio bilo je dovoljno da preživi, ali ovaj dobri mladić iako nije imao mnogo, znao je i to da podeli sa svojim drugovima.



Pre desetak godina on je iz svog sela otišao na Pešter u selo kod Tutina i postao je čobanin kod porodice Zornić. Danas, deceniju posle on nije samo radnik u toj famili, već i njen član.

- On se javio na oglas koji sam objavio na fejsbuku. Primili smo ga i Nešo je opravdao sva naša očekivanja i veliko poverenje. On je pre svega jako dobar i pošten čovek, za ovo vreme postao nam je blizak kao da nam je rod najrođeniji. Vredan je i agilan, uvek za sve na njega možemo da se oslonimo - kaže Hajriz Zornić.

Na Pešteru Nešo ima svoj smeštaj, platu i nije gladan, ali kako kaže često sanja svoju staru kuću, ognjište na kom je prohodao i stasavao. Da je život nepredvidiv i da se sve brzo okreće govori i činjenica da Nešovu dobrotu nisu zaboravili njegovi školski drugovi i sada su odlučili da pokrenu inicijativu da mu sagrade kuću.

- Neša svi volimo i pamtimo ga kao dobrog dečaka, samo nesrećan. Mi smo rešili da skupimo novac, kupimo ciglu i napravimo mu dom da ima gde da se vrati. Da proslavi slavu, da zapali sveću. Dugujemo mu to kao ljudi, kažu njegovi prijatelji iz detinjstva, koji već rade na čišćenju temelja stare kuće. Na čelu inicijative je Srđan Gašić, trenutno u Francuskoj, koji je pokrenuo akciju prikupljanja pomoći. Mi smo i za izgradnju crkve sami skupili novac, skupićemo i za Nešu. Nema čoveka u selu koji ne bi dao makar dinar da i on obnovi svoj krov nad glavom, rekao je njegov drug iz detinjstva Marko Vesić.

Svako ko želi da Grča, taj večiti čobanin pod vedrim nebom dobije svoju kućicu, može da pomogne. U materijalu, u novcu, radom.. kako god. Dovoljno je da Marka pozove na broj telefona 063/8056-107. I možda Neša nikada nije imao mnogo, ali sada bar zna da ima ono najvrednije - ljude koji ga nisu zaboravili.

Autor: S.M.