TOP 5 NAJJEFTINIJIH SKIJALIŠTA U EVROPI: Za ove zimske centre turisti se otimaju, a evo koliko košta ski-pas!

Zima u Evropi se često doživljava kroz prizmu mondenskih destinacija u švajcarskim Alpima. Ipak, kontinentalni pejzaž skriva niz skijališta gde se može uživati bez velikih troškova.

Ove sezone, skijališta širom Evrope čekaju početak sezone. Rastuće cene ski-pasova posledica su ulaganja u moderne žičare, povećanog turizma i infrastrukturalnih troškova. Ipak, mnoga skijališta nude povoljnije dnevne ski-pasove koja nude kvalitetnu uslugu i infrastrukturu na stazama različitih težina.

Izabrane destinacije ilustruju širu sliku zimskog turizma u Evropi, balans između ekonomičnosti i funkcionalnosti.

1. Jasna, Slovačka

Jasna je najveći ski centar u Slovačkoj, smešten na Niskim Tatrama. Njegove staze su dužine 50 km i namenjene su skijašima svih nivoa, sa modernim liftovima i uređenom infrastrukturom. Centar nudi dnevne ski karte po ceni od 49 do 59 evra za odrasle, a za decu su povoljnije. Pored skijanja, moguće je i vožnja sankama, dok je iznajmljivanje opreme i ski škola takođe dostupna.

2. Kranjska Gora, Slovenija

Kranjska Gora, smeštena na tromeđi između Slovenije, Austrije i Italije, poznata je slovenačka skijaška destinacija sa 20 km uređenih staza, pogodnih za početnike. Smatra se za važan zimski centar, poznat po takmičenju za svetski kup u skijanju i skijaškim letovima na skakaonici. Dnevni ski pas za odrasle košta oko 47 evra, dok su cene za decu niže. Centar nudi i sankanje, snow tubing, iznajmljivanje opreme i ski škole za sve uzraste.

3. Bardonekija, Italija

Bardonekija je alpski ski centar u Italiji, na samo nekoliko kilometara od granice sa Francuskom. Ima oko 100 km staza, različitih težina, a dnevna karta za odrasle košta 48 evra u jeku sezone, dok za decu iznosi 15 evra. Centar je opremljen liftovima, moguće je ići u ski školu, ali i iznajmiti opremu.

4. Zakopane, Poljska

U podnožju Tatre, Zakopane je jedno od najpopularnijih, ali i najpovoljnijih zimskih odredišta u centralnoj Evropi. Dnevni ski-pas kreće se oko 45 do 50 evra, a u ponudi su i jeftinije karte, što dodatno olakšava planiranje budžeta. Osim skinjanja, grad ima bogatu tradiciju, drvene planinske kuće i živopisnu atmosferu – kombinaciju kulture i avanture.

5. Bansko, Bugarska

Među skijalištima sa pristupačnim cenama, Bansko zauzima posebno mesto jer se nalazi u komšiluku. Dnevni ski-pas košta oko 56 evra za odrasle, a za decu do 12 godina oko 29 evra. Zauzvrat njegovi korisnici dobijaju kabinske žičare i preko 70 km staza. Bansko godinama unazad i dalje nudi znatno povoljnije cene od zapadnoevropskih centara iste klase.

Autor: A.A.