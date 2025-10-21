DANAS LEŽU PARE NA RAČUN OVOJ GRUPI GRAĐANA! Evo o kojoj sumi je reč i gde se može podići

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar.

- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.10.2025.godine. Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u sredu 22.10. 2025. godine - saopštila je NSZ.

Iz te institucije podsećaju nezaposlene da sredstva mogu podići na šalterima Poštanske štedionice ili putem svojih tekućih računa, u zavisnosti od načina isplate koji su prethodno odabrali.

Autor: A.A.