DA LI SE PLAĆA POREZ KADA RODITELJ POŠALJE NOVAC DETETU Ministarstvo finansija razjasnilo nedoumicu

Kada roditelj obavlja uplatu ili prebacuje novčana sredstva sa svog bankovnog računa na račun svog deteta, to se u suštini smatra poklonom.

Ključno pitanje je da li je na ovakav poklon potrebno platiti porez, a pojašnjenje je dalo Ministarstvo finansija u svom zvaničnom mišljenju.

Prema mišljenju objavljenom u stručnim glasilima, Ministarstvo finansija naglašava da porez na dohodak građana plaćaju sva fizička lica koja ostvare prihod iz bilo kog izvora, osim onih koji su zakonom izričito izuzeti. Oporezuju se prihodi ostvareni i u novcu i u naturi, kao i takozvani „ostali prihodi“ koji obuhvataju sve što građani zarade, a da već nije oporezovano po drugom osnovu ili nije oslobođeno plaćanja.

Mišljenja ministarstava služe kao smernica za primenu zakonskih propisa u situacijama gde postoji nejasnoća. Iako nisu pravno obavezujuća u striktnom smislu, njima se u praksi rukovode i Poreska uprava i inspekcijske službe.

Kada je reč o konkretnom prenosu novca između roditelja i deteta, Ministarstvo finansija je jasno preciziralo:

Kada roditelj sa svog bankovnog računa prenese određena novčana sredstva na račun svog deteta, takvo primanje sa stanovišta oporezivanja porezom na dohodak građana po svojoj prirodi ne smatra se prihodom fizičkog lica koji se oporezuje tim porezom.

Dakle, transfer novca od roditelja ka detetu ne podleže oporezivanju porezom na dohodak građana.

Ovo je u skladu i sa odredbama Zakona o porezima na imovinu, koji reguliše porez na nasleđe i poklon. Prema članu 21. ovog zakona, porez na nasleđe i poklon ne plaćaju naslednici i poklonoprimci prvog naslednog reda (što uključuje decu), supružnici i roditelji.

Autor: Jovana Nerić