MITROVIĆ PONOVO KORAK ISPRED SVIH! Elita u 360 stepeni i AI koji pravi video spotove za sve - EVO KOJE NOVITETE NUDI APOLLON APLIKACIJA (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, predstavio je novitete na Apollon aplikaciji. Korisnici od sada pored filmova mogu uživo pratiti filmske i Apollon kanale.

Ljubitelji Elite, takođe, putem kamere 360 stepeni, u realnom vremenu, mogu da prate svoj omiljeni rijaliti program i favorite među učesnicima.

Mitrović je rekao da se posle uspešnog plasiranja nove programske šeme, već vide sjajni rezultati i veliki uspesi koje postiže ta nova programska šema, pre svega po ubedljivoj liderskoj poziciji.

Sada nas zaokuplja didžital, imamo nekih deset projetaka u okviru didžitala. Neke ćemo da spojimo, inkorporiramo, a neke ćemo pustiti već narednih deset, petnaest dana, kao velike i komplikovane, kao što je OPENPINK.AI naš AI sistem sa našom platformom, a koju će moći da koriste svi građani širom planete - rekao je Mitrović.

Kako kaže, to će biti za neku malu pretplatu, a moći će, dodaje, da zadaju zadatke da im AI pravi video spotove i video klipove.

To sve sa prontovima na srpskom jeziku, ali i na engleskom isto mogu prontove zadavati, tako da je planetarno definisan, kao planetarni projekat - rekao je Mitrović.

Mitrović je istakao da je jako ponosan na uspehe Elite i da je veoma zadovoljan rezultatima.

Elita beleži rekordne rezultate. A na aplikaciji Apollon, inkorporirali smo da se tu više ne gledaju samo filmovi, već da sada mogu svi kanali našeg rijalitija mogu da se gledaju na kamerama koje obuhvataju 360 stepeni, na četiri strima. Gledaoci mogu da zumiraju, da prate svoje favorite, da sami izaberu svoju scenu i sve to u realnom vremenu - rekao je Mitrović.

Kako kaže, tako mogu da prate svoje omiljene junake.

- Imamo 7 tih 360 stepeni kamera, tako da mogu samo da biraju šta će da gledaju - rekao je Mitrović.

Kako kaže, registracija se može izvršiti na apollon.rs, i ističe da je pretplata minimalna.

Ovim proširenjem ponude, Apollon aplikacija ulazi u novu fazu digitalne transformacije Pink Media Group, kombinujući zabavni sadržaj i napredne AI tehnologije, čime Željko Mitrović potvrđuje ambiciju da domaće digitalne projekte pozicionira na globalnoj mapi medijske industrije.

Autor: A.A.