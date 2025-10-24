AKTUELNO

Patrijarh Porfirije u Novom Pazaru: Ljubav i poštovanje, treba da budu temelj svakog društva

Izvor: kurir.rs, Foto: Tanjug /ALEKSANDAR NIĆIFOROVIĆ ||

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije pozvao je večeras vernike u Novom Pazaru da žive u veri, međusobnoj slozi i jednodušnosti te da "nesporazumi i sukobi koji u poslednje vreme potresaju naše društvo prete da nas liše blagoslova Svetog Save".

On je na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save poručio da mir, ljubav i međusobno poštovanje treba da budu temelj svakog društva.

"Iz ovog grada koji vekovima svedoči da je različitost bogatstvo, a ne povod za sukobe molimo se da nas Gospod ispuni mirom, snagom, ljubavlju i razumevanjem jedni prema drugima. Učimo od Svetog Save da budemo dobri ljudi i gradimo mostove koji nas povezuju, jer samo ljubav i međusobno poverenje mogu doneti istinski napredak i mir", rekao je Porfirije.

U subotu će u Hramu Svetog Save u Deževi patrijarh Porfirije, zajedno sa arhijerejima, služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a tom prilikom biće i osveštan hram čija je izgradnja počela 2012. godine.

Autor: A.A.

