AKTUELNO

Društvo

KRAJ MIHOLJSKOG LETA! Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Beta/Tamino Petelinsek, Pixabay ||

U Srbiji u subotu ujutro i prepodne vedro, ponegde i umereno oblačno.

Posle podne naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, maksimana dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu u subotu jutro i prepodne vedro, ponegde i umereno oblačno.

Posle podne naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 7 stepeni, maksimana dnevna 19 stepeni.

Autor: Jovana Nerić

#Kiša

#Miholjsko leto

#Vremenska prognoza

#naoblačenje

#pljusak

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas umereno do potpuno oblačno! Najviša temperatura 8 stepeni, u OVIM delovima Srbije moguća kiša

Društvo

OBLACI DONOSE KIŠU, MADA I VISOKE TEMPERATURE! Danas promenljivo oblačno - do neverovatnih 17 stepeni u OVIM GRADOVIMA!

Društvo

DANAS KIŠA I GRMLJAVINA! Prete i obilne padavine! Temperatura do 24 stepena, ali preti grad!

Društvo

Jutro vedro i hladno u celoj Srbiji, tokom dana sunčano i toplo: Najviša dnevna temperatura 27 stepeni

Društvo

Danas oblačno i hladno, ponegde sa susnežicom i snegom: Temperatura do 9 stepeni

Društvo

TEMPERATURA DO 14 STEPENI! Sutra širom Srbije toplije vreme, a evo šta nas čeka u Beogradu