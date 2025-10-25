KRAJ MIHOLJSKOG LETA! Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

U Srbiji u subotu ujutro i prepodne vedro, ponegde i umereno oblačno.

Posle podne naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, maksimana dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu u subotu jutro i prepodne vedro, ponegde i umereno oblačno.

Posle podne naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 7 stepeni, maksimana dnevna 19 stepeni.

Autor: Jovana Nerić