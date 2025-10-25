EVO KO MOŽE DA DOBIJE MESTO U STUDENTSKOM DOMU, ROK USKORO ISTIČE! Ministarstvo prosvete objavilo konkurs

Uslov za dobijanje studentske stipendije su položeni svi ispiti iz prethodne godine i ostvarena prosečna ocena od najmanje devet.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da studenti koji su upisani na budžet, a ostvarili manje od 48 ESPB bodova, i dalje imaju ista prava kao i ostali budžetski studenti – mogu konkurisati za smeštaj u studentskim domovima i ishranu u menzama, pod potpuno istim uslovima.

Ovi studenti imaju pravo i da apliciraju za studentske kredite, u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, kao i prema važećim pravilnicima i konkursima.

Pravo na konkurisanje za studentske kredite imaju studenti državnih visokoškolskih ustanova, koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini, finansiraju se iz budžeta, imaju srpsko državljanstvo, nisu zaposleni i imaju prebivalište u Srbiji.

Na konkurs se mogu prijaviti brucoši, ali i studenti od druge do šeste godine osnovnih studija.

Kada je reč o studentskim stipendijama, uslov je položen svaki ispit iz prethodne godine i prosečna ocena najmanje 9,00.

Konkurs će biti otvoren od 1. novembra do 1. decembra 2025. godine, a sve informacije biće objavljene na zvaničnoj internet adresi Ministarstva.

Takođe, pravo na smeštaj u domovima imaju studenti državnih fakulteta i visokih škola koji se školuju na teret budžeta, imaju prebivalište van mesta studiranja i srpsko državljanstvo.

Pod istim uslovima, pravo na smeštaj imaju i studenti iz zemalja regiona – osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Autor: Jovana Nerić