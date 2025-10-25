OD KORICA DO SRCA: Otvoren 68. Međunarodni beogradski SAJAM KNJIGA - 'Tvoja nova priča' počinje DANAS

Na Beogradskom sajmu danas je svečano otvoren 68. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga, manifestacija koja već decenijama predstavlja jedan od ključnih događaja kulturne scene Beograda.

Ovaj sajam, koji se održava pod sloganom "Tvoja nova priča", okuplja izlagače, pisce, prevodioce i čitaoce iz zemlje i inostranstva, u jedinstvenom književnom ambijentu.

Za zemlju počasnog gosta izabrana je Kipar, čije će književno i izdavačko stvaralaštvo biti posebno predstavljeno posetiocima sajma. Ambasador Kipra, Andreas Fotiu, najavio je da će pisac i pesnik Kirjakos Haralambidis biti prisutan i govoriti o moći jezika i kulture

Kapije sajma otvorene su od 10 h, dok je svečani deo otvaranja počeo u 18 h u hali 2. Radno vreme sajma je predviđeno od 10 do 20 časova, a ulaznice su pojedinačne po ceni od 400 dinara (grupne i porodične varijante su takođe ponuđene).

Organizatori su najavili brojne tematske celine: "Čarobna šuma" za decu i mlade, "Pevam danju, pevam noću" posvećena poeziji, "Mostovi reči" kao omaž književnoj baštini, i "Granice stvaralaštva" koja se bavi pitanjima tehnologije, čitanja i pisanja u digitalnom dobu.

Sajam knjiga u Beogradu i ove godine potvrđuje svoj status kulturne institucije — mesto susreta ideja, kreativnosti i čitanja. Pod snažnim sloganom "Tvoja nova priča", manifestacija poziva sve ljubitelje pisane reči da uđu u taj prostor inspiracije i novih književnih otkrića

Autor: Iva Besarabić