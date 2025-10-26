AKTUELNO

SPREMITE SE ZA TMURNU NEDELJU: Oglasio se RHMZ - Evo kakvo vreme nas očekuje danas

Biće tmurna i kišovita nedelja: Danas do 17 stepeni, uz kišu i lokalne pljuskove.

U Srbiji u nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 8 do 11, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren južni, krajem dana u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 15 stepeni.

Autor: Iva Besarabić

