Pčelari, ne zaboravite: Ako ovo ne uradite do 31. oktobra – ostajete bez subvencija!

Svi pčelari u Srbiji imaju još samo nekoliko dana da ispune važnu zakonsku obavezu!
Do 31. oktobra, neophodno je prijaviti broj košnica sa kojima ulazite u zimovanje nadležnom veterinaru – u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju pčelinjih društava.
Ova prijava je ključna za:
Zadržavanje aktivnog statusa gazdinstva
Ostvarivanje prava na subvencije
Šta treba da znate:
Prijavljuje se trenutno brojno stanje košnica
Potrebno je dostaviti spisak košnica i vratiti pločice rasformiranih zajednica
Ako imate manje košnica, morate navesti razlog (spajanje, krađa, napad životinja, bolest) uz potvrdu
Ako imate više košnica, prilaže se uverenje o zdravstvenom stanju pčela od prethodnog vlasnika
Veterinar izdaje besplatnu potvrdu o prijavi – ali retroaktivno prijavljivanje nije moguće!
Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) podseća: prijava brojnog stanja je zakonska obaveza svakog pčelara i mora se obaviti dva puta godišnje – u aprilu i oktobru.
Ne dozvolite da vas propust košta subvencija – prijavite svoje košnice na vreme!
Autor: Dalibor Stankov