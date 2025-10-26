Pčelari, ne zaboravite: Ako ovo ne uradite do 31. oktobra – ostajete bez subvencija!

Svi pčelari u Srbiji imaju još samo nekoliko dana da ispune važnu zakonsku obavezu!

Do 31. oktobra, neophodno je prijaviti broj košnica sa kojima ulazite u zimovanje nadležnom veterinaru – u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju pčelinjih društava.

Ova prijava je ključna za:

Zadržavanje aktivnog statusa gazdinstva

Ostvarivanje prava na subvencije

Šta treba da znate:

Prijavljuje se trenutno brojno stanje košnica

Potrebno je dostaviti spisak košnica i vratiti pločice rasformiranih zajednica

Ako imate manje košnica, morate navesti razlog (spajanje, krađa, napad životinja, bolest) uz potvrdu

Ako imate više košnica, prilaže se uverenje o zdravstvenom stanju pčela od prethodnog vlasnika

Veterinar izdaje besplatnu potvrdu o prijavi – ali retroaktivno prijavljivanje nije moguće!

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) podseća: prijava brojnog stanja je zakonska obaveza svakog pčelara i mora se obaviti dva puta godišnje – u aprilu i oktobru.

Ne dozvolite da vas propust košta subvencija – prijavite svoje košnice na vreme!

Autor: Dalibor Stankov