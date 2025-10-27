AKTUELNO

POTRESNA SCENA NA MESTU TRAGEDIJE: Policajci se oprostili od kolege koji je poginuo sa porodicom kod kule West 65! (VIDEO)

Na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada na Novom Beogradu, danas su se okupili pripadnici saobraćajne policije kako bi odali počast kolegi Bojanu Živkoviću.

U tišini, bez govora i pompe, stajali su na mestu koje je prošle nedelje postalo simbol nezamislive tragedije.

Građani su prilazili, palili sveće i ostavljali cveće, dok su kolege Bojana stajale u tišini — sa pogledom ka mestu gde je život jedne porodice brutalno prekinut.

Podsetimo, Bojan Živković (43), saobraćajni policajac, poginuo je zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom, kada je na njihov automobil naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine. Nesreća se dogodila kada je osumnjičeni, pod dejstvom alkohola, prošao na crveno svetlo i velikom brzinom udario u vozilo porodice Živković.

Od siline udarca, svi članovi porodice su preminuli na licu mesta. Javnost je potresena, a društvene mreže preplavljene porukama tuge i pozivima na najstrožu kaznu za vozača koji je izazvao tragediju.

