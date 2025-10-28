OVOG DANA VREME ĆE BITI NAJEKSTREMNIJE! Čekaju nas LUDE OSCILACIJE u samo jednom danu: Razlika ide i do 23 STEPENA

Prava vremenska ludnica čeka nas ove sedmice, a najekstremniji dan biće sreda. Ako ste mislili da ste doživeli sve moguće meteorološke obrte varate se, jer će u sred nedelje dan početi ekstremno niskim temperaturama, a kasnije će dostići ekstremno visoke vrednosti za ovo doba godine.

U prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) se vidi temperaturni tobogan sa razlikama od 18 stepeni, moguće i više, a posebno dramatično će biti u Nišu sa samo 1 stepenom ujutru i porastom temperature do 19 stepeni, što je razlika od 18 stepeni, ili u Kragujevcu, gde se očekuje 4 stepena, a zatim 21 stepen!

Vremenska prognoza

RHMZ je najavio od srede početak poznog Miholjskog leta ili zlatne jeseni, a za pola Srbije uključio je meteoalarm kojim upozorava na ekstremno nisku temperaturu.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za utorak

U Srbiji će danas biti prohladno uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni vetar. Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg.

Tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje. Krajem dana severozapadni vetar u slabljenju i skretanju na južni. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno. Najniža temperatura 8 stepeni, najviša dnevna 15 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za sredu

Ujutro hladno, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije sa lokalnom pojavom slabog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od -2 do 7 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepeni.

Pola Srbije u "žutom" zbog ektremno niskih jutarnjih temperatura

Zbog minimalne temperature manja od 0 stepeni, a na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine manje od -5 stepeni RHMZ je uključio “žuti” meteoalarm.

prognozirana minimalna temperatura vazduha nije neuobičajena, ali preduzmite neophodne mere zaštite za aktivnosti na otvorenom prostoru

posebno su opasna jezera hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima

problemi u snabdevanju toplotne i električne energije

rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu

nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate

-Vreme može biti opasno potencijalno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike-upozoravaju meteorolozi.

Upozorenje važi za:

istočnu Srbiju

jugoistočnu Srbiju

jugozapadnu Srbiju



U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7 stepeni, dnevna maksimalna 21 stepen.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za četvrtak

Ujutro hladno u četvrtak, mestimično uz slab prizemni mraz. U toku dana malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno pojačan. Najniža temperatura od 0 do 10 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepeni.

U Novom Sadu u sredu će razlika između jutarnje i dnevne temperature biti 16 stepeni

U Beogradu pretežno sunčano. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna dnevna 22 stepena.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

U većini mesta u petak malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka, krajnje izolovana. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno pojačan. Najniža temperatura od 3 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni.



U Beogradu u petak promenjivo oblačno. Najniža temperatura 12 stepeni, najviša 23 stepeni.

Vremenska prognoza za početak novembra

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, od 1. do 5. novembra produžetak poznog Miholjskog leta očekuje se i u prvoj dekadi novembra sa sličnim temperaturama.

-U većini dana se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima tokom dana, dok će pojava kratkotrajne kiše biti veoma retka, krajnje izolovana – najavio je RHMZ.



Prvog dana novembra u Beogradu će biti malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura 12, maksimalna 22 stepeni.

Autor: D.Bošković