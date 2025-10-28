RAŠA ČIKIĆ - KRALJ KOBASICA NA MOSTU U BEČU: Jednom nogom u Austriji, drugom već u Topoli!

AKTUELNO

U srcu Beča, između dva hotela, nalazi se kiosk koji miriše na dom. Već više od 30 godina, iza pulta stoji Raša Čikić – čovek iz Zagorice kod Topole, koji je od ulične hrane stvorio kultno mesto.

Foto: Privatna arhiva

Još 1992. godine, Raša i supruga stigli su u Austriju bez imovine, ali sa ogromnom voljom. Danas, njihov kiosk radi svakog dana od 16h do 4h ujutru, bez pauze. Kobasice koje pripremaju nisu industrijske – sve je sveže, začinjeno, domaće. I Srbi, i Austrijanci, i turisti znaju za „Rašin kiosk“.

Foto: Privatna arhiva

– Noć ima svoju publiku. Taksisti, konobari, ljudi iz provoda – svi znaju šta nudim, kaže Raša.

Deca su rođena u Beču, ali vaspitana u srpskom duhu. Kod kuće se priča srpski, slave se praznici, a Topola je u srcu.

– Ja sam već delom u Srbiji. Samo čekam pravi trenutak za povratak, priznaje Raša.

Dok okreće kobasicu i servira je mušteriji koja naručuje „onu kao prošli put“, jasno je – ovo nije samo posao. Ovo je most između Beča i Zagorice. Između prošlosti i budućnosti. Između dve domovine.

