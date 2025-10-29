Tragovi NA NEBU iznad Srbije znače samo jedno! Nema mesta teorijama zavere, evo šta nas tačno čeka u narednih 5 DANA

Meteorolog Ivan Ristić objavio je fotografiju tragova aviona na nebu uz dvosmisleni opis: „Kon(Kem)trajlsi najavljuju početak Miholjskog leta!“ Naime, kontrejl je stvarni naučni fenomen i znači kondenzacioni trag koji nastaje kada vrući i vlažno izduvni gasovi mlaznih motora aviona dođu u dodir sa hladnim i vlažnim vazduhom na visinama, dok je kemtrajl teorija zavere koja tvrdi da je u pitanju namerno i tajno ispuštanje otrovnih agenasa u vazduhu.

Kako objašnjava u pitanju je kontrejl i da beličasti tragovi aviona na nebu nisu retkost, a na današnji dan znače samo jedno: početak Miholjskog leta!

- Kada dolazi topli vazduh uobičajeno da se vide tragovi aviona, odnosno, kondenzacije koja je nastala dodirom toplog i vlažnog izduvnog gasa aviona sa hladnijim i vlažnim vazduhom. To se dešava uvek kada stiže otopljenje, a kao što smo najavili od danas kreće topla epizoda i Miholjsko ili Bablje leto. Ako na nebu nema tragova to ne znači da avioni ne lete – kaže Ivan Ristić.

Do kada će trajati Miholjsko leto

Temperature iznad 20 stepeni, prema Ristićevoj vremenskoj prognozi, treba očekivati narednih četiri do pet dana.

- Od oko 3. ili 4. novembra počeće uz kratkotrajne padavine svežije vreme sa temperaturama do 20 stepeni, tek u drugoj polovini meseca se očekuje da bude još hladnije. Sa 23-24 stepeni sledeće nedelje će temperatura pasti na 15 do 20 stepeni - kaže Ivan Ristić.

Njegovi modeli jače zahlađenje najavljuju u trećoj dekadi novembra, a narednih dana, dok traje kasno Miholjsko leto, treba računari na vremenske oscilacije u toku dana, odnosno, na niske jutarnje i visoke dnevne temperature za ovo doba godine.

-Za sada sve ide prema dugoročnoj prognozi i verujem da će se ostvariti i prognoze za zimu. Postoje velike šanse da doživimo reprizu zime 1981. godine – kaže Ristić.

Od 1 do 24 u četvrtak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za naredne dane Miholjsko leto. Meteorolozi su objavili da će u četvrtak ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura od 1 do 10 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepeni.

Sunčano i toplo do ponedeljka

U petak na severu umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 11 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni. U subotu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni.

Pretežno sunčano i u nedelju. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni.

U ponedeljak, 3. novembra nailazi malo svežiji vazduh i spušta temperaturu na 15-20 stepeni. Očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima i toplo vreme za ovaj period godine, dok se prolazna kratkotrajna kiša očekuje početkom sledeće sedmice.

Autor: S.M.